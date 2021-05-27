Mendup Nedir? Mendup Kısaca Ne Anlama Gelir?

Mendup kavramını anlamak için mekruh kavramının ne anlama geldiğini de bilmek gerekiyor. Kuran'ı Kerim'de ve hadis kaynaklarında belirtilmemiş, ancak yapılması dine aykırı kabul edilen küçük günahlara mekruh denir. Mekruh, haram değildir. Ancak yine de her Müslümanın haramdan sakındığı gibi mekruhtan da sakınması gerekir.

Mendup Nedir?

Arapça kökenli bir sözcük olan mendup, nedb kökünden türetilmiştir. Nedp, kişiyi bir eylem için özendirmek, teşvik etmek ve isteklendirmek anlamına gelir. Mendup kelimesinin sözlük anlamı da teşvik edilen hal ve harekettir.

Mendup ibadetler yerine getirilmediği takdirde günah sayılmaz. Bu yönüyle haram ve mekruh sayılan şeylerden farklıdır.

Mendup Kısaca Ne Anlama Gelir?

Mendup ile müstehap aynı anlama gelir. Her ikisi de Kur’an'da ya da hadislerde kesin bir emir bulunmamasına rağmen yapılması sevap olan ibadetler demektir.

Mutasavvıflar ve İslam ulemasının önde gelen isimleri mendup yerine edep kelimesini kullanmıştır. Onlara göre bir Müslümanın farz olmadığı halde yaptığı ibadetlerin ve iyiliklerin tamamı edepten ileri gelir. Yalnızca takva sahibi olanlar ve dünya nimetlerine sırt çevirip Allah'a yönelenler mendup ibadetleri yerine getirirler.

Örneğin kuşluk namazı kılmak müstehap sayılır. Kuran'ı Kerimdeki hiçbir ayette kuşluk vakti emredilmez ya da özendirilmez. Buna rağmen bir Müslümanın kuşluk namazı kılması Allah'a olan bağlılığının bir nişanesidir. Bu nedenle, kuşluk vakti salat getirmenin farz olan diğer namazlar kadar sevabı büyüktür.