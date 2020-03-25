Menderes videosuna soruşturma

Uzaktan eğitimle ilgili yoğun bir çalışma içinde olduklarını belirten Selçuk, şu açıklamayı yaptı: “Bu ders aralarındaki bir etkinlik kuşağı ile ilgili. Etkinlik aralarına belgeseller konuluyor. Gece yarılarına kadar çalışıyoruz. İsimlendirmede hata olmuş. Dünya çapında bir proje yapıyor bakanlık. Gözden kaçan bir hata. İnceleme başlattık. Bu ekip öylesine bir çalışma içinde ki binlerce videoyu incelemem mümkün değil. Prensip olarak içerikle ilgili arkadaşlarımızın yüzlercesi bu konuya eğiliyor. Gece yarılarına kadar uzayan bir çalışma sırasında bir içerik yerine başka bir içerik konuyor yanlışlıkla. Bu kontroller sırasında bir hata olmuş. Hukuksal bir konu. Süreci beklememiz lazım. Eğitimciler olarak bu meseleye eğitsel olarak bakarız. Hukuksal incelemeye bakalım konuşuruz.”