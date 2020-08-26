Memlük Devleti tarihi - Memlükler Kuruluşu, Kurucusu, Hükümdarları, Sınırları Ve Yıkılışı hakkında özet bilgi

Memlük Devleti Sünnilik ve Şiilik ile yönetilen devletlerden birisiydi. Kumanca ve Çerkesce Memlük Devleti'nde en çok konuşulan diller arasında yer almaktaydı. Fakat Memlük Devleti'nin resmi dili Arapça'idi. Konuşulan Arapça ise, klasik Mısır Arapçası idi.

Memlük Devleti Tarihi

Memlük Devleti 1250 yılında kurulmuş olan bir devlettir. Mısır ve Suriye topraklarının tamamında hüküm sürmüş bir devlettir. Memlük Devleti Eyyubilerin çöküşü ile birlikte ortaya çıkmış bir devlettir. Memlük Devleti mutlak monarşi ile yönetilmekteydi. Memlük Devleti'nin yöneticileri Türkler'den oluşmaktaydı. Halk ise çoğunluk olarak Arap ve azınlık olarak ise Çerkeslerden oluşmaktaydı. Memlük Devleti'nin resmi dini İslam idi. Fakat devlette yaşayan halklar azınlık olarak Hristiyanlık inancına da mensuptu.

Memlük Devleti, İslam dininin altın çağını yaşarken en önemli güç olarak gösterilen bir devletti. Memlük Devleti Mısır ve Hindistan olmak üzere ikiye ayrılan bir devletti. Memlük Devleti'nin başkenti Mısır'ın başkenti Kahire idi. Osmanlı Devleti ile pek çok savaşa girmiş bir devlettir.

Memlükler Kuruluşu

Memlük Devleti köle olarak yaşayan halkların bir araya gelerek kurduğu bir devlet olarak bilinmektedir. Memlük Devleti'nin kökeni Türklerden fakat çoğunluk olarak Arap halkın yaşadığı bir devletti. Tarihte Türk devleti olarak da geçse asıl adı Memlük Devleti idi. Moğol istilasını durduran Memlükler, Haçlı seferlerine karşı da mücadele etmiş ve Orta Doğu'da kurulacak olan Haçlı devletlerinin kurulmasının önüne geçmiştir. Bu durum Memlükler'in devlet olmasında ki en önemli olaylardan birisi olarak görülür. Bu olaylardan sonra ise İbn Haldun Sultan, Memlüklerin Allah'ın bir lütfu olduğunu belirtmiştir.

Böylece Memlük Devleti 1250 yılında Mısır'a geldikten sonra bu bölgede hakimiyet kurmuş ve devlet olmuşlardır.

Memlük Devleti Kurucusu

Memlük Devleti İzzüddin Aybek tarafından kurulmuştur.

Memlük Devleti Hükümdarları

- Şecer-üd-Dürr

- Aybeg

- Mansur Ali

- Kutuz

- I. Baybars

- Bereke

- Sülemiş

- Kalavun

- Tomanbay

- El-Eşref Halil

- Nasır Muhammed bin Kalavun

- Adil Kitbuga

- Laçin

- II. Baybars

- Ebu Bekir

- Alaadin Küçük

- Şihabüddin Ahmed

- İmadeddin İsmail

- Seyfeddin Şaban

- Seyfeddin Hacı

- Ebu Maali Hasan

- Salih Selahaddin

- Selahaddin Muhammed

- Zeyneddin Şaban

- Alaeddin Ali

- Zeyneddin Hacı

Memlük Devleti Sınırları

Memlük Devleti Mısır'dan Suriye'nin Kuzey'ine kadar hüküm sürmüş bir devlettir.

Memlük Devleti Yıkılışı

Osmanlı Devleti'ni bir tehlike olarak gören Memlük Devleti Osmanlı'nın fetihlerini artırması ile bunu bir tehdit olarak gördü. Yavuz Sultan Selim Memlük Devleti ile girmiş olduğu iki savaşı da kazandı. Mercidabık ve Ridaniye savaşlarını kazandıktan sonra Memlük Devleti böylece itibarını kaybetmişti. Mercidabık savaşını kaybeden Memlük Devleti sultanı Sultan Gavri tahttan indirildi. Daha sonra ise Ridaniye savaşını da kaybeden Tomanbay savaş sonrası idam edilmişti. Bu idamdan sonra Memlük Devleti bir daha toparlanamadı. Topraklarının tamamı Osmanlı Devleti'nin eline geçti. 1517 yılında Memlük Devleti tamamen tarihe karışan bir devlet oldu. Yavuz Sultan Selim Kahire'yi ele geçirmişti.