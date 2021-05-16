Memleket Hikayeleri kitabını kim yazmıştır? Memleket Hikayeleri kitabı özeti, konusu ve karakterleri

Memleket Hikayeleri kitabı 1919 yılında yayınlanmıştır. Osmanlı imparatorluğu döneminde yazılan bu eser 1. dünya savaşından sonra yayınlanmıştır. Bu kitap bir hikaye kitabı olarak bilinmektedir.

Memleket Hikayeleri Kitabı Konusu ve Ana Fikri

Anadolu döneminde yaşayan insanların hayatını ele alan bir eserdir. Anadolu'da yaşanan değişimleri ele alan bu eser o çağda neler yaşandığını anlatmaktadır. Memleket hikayeleri kitabın ana fikri ise insanlar hangi koşulda hangi vaziyette olursa olsun onlara karşı her türlü yardım ve destek sunulmalıdır. Yarın veya başka bir gün başkaları da aynı yardıma ihtiyaç duyabilir.

Memleket Hikayeleri Kitabını Kim Yazmıştır?

Memleket Hikayeleri kitabının yazarı ünlü Türk yazar Refik Halit Karay'dır.

Memleket Hikayeleri Özet

Emine adındaki bir kadın Ankara'da yaşamaktadır. Ankara'da hayat kadınlığı yaparak para kazanmaktadır. Hayatında yaptığı tek iş ise budur. Ankara'da oturduğu mahalle son derecede tehlikeli bir mahalledir. Bundan dolayı hayatından da endişe duymaktadır. Kaymakam ise Emine'nin burada oturmasını istememektedir. Jandarma genel komutanlığına verdiği emir ile birlikte Emine bu bölgeden uzaklaştırılmak istenir. Sebebi ise kötü yoldan parasını kazanan Emine'nin mahallenin ahlakını bozmasıdır.

Jandarma bölük komutanı olan Sabri ise emri önce sorgular. Daha sonra ise Emine ile tanışmak ve konuşmak ister. Aynı zamanda mahallede olay çıkmaması için de Emine ile konuşmanın tek çare olduğunu düşünmektedir. Jandarma genel komutanı olan Sabri Emine ile konuşur ve mahalleden uzaklaşmasını isteyerek bu emrin kendisine ait olduğunu değil kaymakamlığın bizzat emri olduğunu söylemektedir. Bunun üzerine ise Emine kabul ederek mahalleden uzaklaşmıştır. Emine mahalleden uzaklaşır fakat hala aynı ilçededir. Bundan dolayı ilçe sakinleri de Emine'nin hangi mahallede yaşayacağını merak ederek kendi mahallelerinde olmamasını ister. Bütün ilçe sakinleri Emine'yi dışlar.

İlçede hiçbir ev sahibi ona ev vermez. Bundan dolayı yatacağı tek yer olarak hapishane kadınlar koğuşu olur. Hapishanede kadınlar koğuşunda da yine dışlanır. Burada hapishane ağalarının çirkin tavırları onu iyice hayattan bezdirmiştir. Aynı zamanda bir hapishane ağası tarafından öldüresiye dövülerek hapishaneden dışarı atılmıştır. Bilinci kapalı bir şekilde hastaneye kaldırılır. Burada belirli bir süre müşayede altında tutulur ve biraz kendini toparlama şansı bulur.

Gürcü bir adam ise ona yardımcı olmak ister. Hastane servisinde iken ona her türlü yardımda bulunur. Ona iyi bir ev tahsis edeceğinin sözünü verir. Bunun için ise kaymakamlığa yazı yazar. Kaymakamlık ta bu yazıyı değerlendirerek yazıyı aynen Jandarma genel komutanı olan Sabri'ye iletmiştir. Sabri'de şehirden uzak ücra bir köşede Emine'ye bir ev bulmuştur. Fakat evde hiçbir eşya yoktur. Emine hiç değilse evim var diye sevinmekte fakat burada hiç eşyası olmadığından dolayı da sefil bir yaşantı sürmektedir.

Gürcü adam ise ona yine yardım etmeyi sürdürür. Ara sıra erzak getirir ve bir takım eşyaları da toplamıştır. Ara sıra evi terk ettikten sonra halk tarafından evi basılarak eşyaları fahişe olduğundan dolayı dışarı atılır ve istenmez.

Memleket Hikayeleri Karakterleri

- Yatık Emine

- Kaymakam

- Sabri

- Gürcü Server