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Memeli hayvanlar nelerdir ve hangileridir? Memeli hayvanlar kaça ayrılır ve özellikleri

#Memeli Hayvanlar#Ötheria#Omurgalı
Memeli hayvanlar nelerdir ve hangileridir Memeli hayvanlar kaça ayrılır ve özellikleri

İnsanları içeren bir grup olan memeliler, kılları ve omurgalıları olan sıcakkanlı hayvanlardır. Bilim adamları, Dünya üzerinde, kabaca beşte birinin tehdit altında olduğu veya neslinin tükendiği bilinen 5.400'den fazla memeli türü tespit etti. En tehdit altındaki memelilerden biri, maymunları ve maymunları içeren primatlardır. Peki, memeliler nedir, memelilerin sınıfları ve özellikleri nelerdir tüm detayları ile derledik.

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Memeliler, hayvanlar aleminde omurlar altında kategorize edilen en gelişmiş türlerden biridir.

 Memeli Hayvanlar Nelerdir ve Hangileridir?

 Memeliler, diğer omurgalı hayvanlardan birkaç benzersiz özellik ile ayrılırlar. Tüm memeliler, yavrularını beslemek için meme bezlerinden süt üretir ve salgılar. Bazı memeli gruplarının diğerlerine göre daha az saçı olmasına rağmen, vücutlarında da kıllar vardır. Saç veya kürk, memelilerin vücutlarını yalıtarak soğuk iklimlerde hayatta kalmalarına yardımcı olur. Yarasalar uçma yeteneğine sahip memelilerdir. Memelilere örnek olarak fareler, kediler, köpekler, geyikler, aslanlar, maymunlar, yarasalar, balinalar, yunuslar ve insanlar dahildir.

 Memeliler, çok çeşitli ortamlarda yaşamaya adapte olmuş 5.000 ila 5.500 tür içeren çeşitli bir hayvan grubudur. Su samurları, foklar ve yunuslar gibi bazıları tatlı su ve okyanus habitatlarında yaşasa da, memeli türlerinin büyük çoğunluğu karada yaşar. Bilinen 128 deniz memelisi türü vardır. Deniz memelileri arasında balinalar, sirenler, yüzgeçayaklılar, deniz su samuru, deniz su samuru ve kutup ayısı bulunur. Ayrıca soyu tükenmiş birkaç deniz memelisi grubu vardır. Bunlara deniz tembelleri, deniz ayıları ve desmostylians adı verilen su aygırı benzeri memelilerin tamamı dahildir.

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 Memeli Hayvanlar Kaça Ayrılır ve Özellikleri Nelerdir?

 Türler, memeli biliminde temel bir çalışma birimidir. Yine de tür sınırları, diğer ilerlemelerin yanı sıra coğrafi dağılımların, saha davranışlarının ve genetik ilişkilerin daha iyi anlaşılmasıyla değişebilir. Genetik çağ, morfolojik olarak şifreli türlerin keşfini katalize etti ve türleri bölen (bölünmeler) veya onları birleştiren (topaklar) sayısız tür içi ve türler arası revizyonlara yol açtı. Günümüzde memeli hayvanlar alemindeki en büyük sınıfa sahiptir. Üremelerine göre üç alt sınıfa ayrılırlar. Bunlar;

Ötheria: Bu alt sınıfın altındaki memeliler gençlerini doğurur. Yavrular annenin içinde gelişir ve anneden plasenta yoluyla besin alırlar. Örneğin; filler, fareler ve inekler gibi...

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Metateri: Bu alt sınıfa ait memeliler, olgunlaşmamış yavrular doğururlar, dolayısıyla olgunlaşana kadar annelerinin kesesinde kalırlar. Örneğin; kanguru, Güney Amerika sıçanı ve keseli modlar gibi...

Prototeria: Monotremler olarak da bilinen Prototheria alt sınıfı, yumurtlayan memelilerden oluşur. 6 türü olan bir düzene sahiptir. Örneğin; Ördek gagalı ornitorenk, Dikenli karınca yiyenler gibi…

Bilim adamları ayrıca memelileri genel bir temelde sınıflandırdılar, bu da memeliler ve ayırt edici özellikleri hakkında bilgi edinmeyi kolaylaştırdı.

Hayvanlar: Aslan, Kaplan, Köpek

Keseliler: Kanguru, Koala, Womba

Primatlar: Şempanze, Goril, Maymun

Kemirgenler: Sincap, Fare, Kirpi

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Deniz Memelileri: Yunuslar, Balinalar

Diğer Memeliler: Mühür, Mors, Deniz Aslanı

 Memelileri diğer sınıflardan ayıran belirgin özellikleri vardır. Bunlar;

Memeliler, yumurtlama değil, doğurma yolu ile çoğalırlar,

Neredeyse tüm habitat türlerinde bulunan en baskın hayvanlardır,

Yavrularını beslemek için süt üretmelerine yardımcı olan meme bezleri bulunur,

Neokorteks olarak bilinen beyin bölgesinin varlığı,

Derilerinde yağ bezleri ve ter bezleri (sudorifer bezler) bulunur,

Hayvanların çevrelerine uyum sağlamasına yardımcı olan vücut boyunca tüylü kürk bulunur,

Bunlar heterodonttur, yani farklı diş tiplerine sahiptirler,

Memeliler ayrıca servikal omurlara sahiptir,

Kafatası dikondiliktir,

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Gövde göğüs ve karın olarak ikiye ayrılır,

Memeliler akciğer yoluyla solunum yaparlar,

3 orta kulak kemiği ile memelilere yardım edildiğinden iyi işitme duyusu bulunur,

Memelilerin dört odacıklı bir kalbi vardır. Sinüs venöz ve renal portal sistemi yoktur,

Tek kemikli alt çeneleri vardır,

Beyin, serebrum, serebellum ve medullaya bölünmüş iyi gelişmiştir,

12 çift kranial sinire sahiptirler,

Diyaframları gelişmiştir.

 

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