Membran Nedir Ve Ne İşe Yarar? Membran Çeşitleri Ve Kullanım Alanları

Suyun olumsuz etkileri özellikle de inşaat sektöründe kendisini göstermektedir. Bu durumun önlenebilir olması adına su yalıtım sistemlerinin özelinde düşünülmesinin gerekliliği söz konusudur. Gerek nem gerekse suyun olası olumsuz etkilerinden yapıları uzak tutmak büyük önem taşımaktadır. Aksi durumlarda ise yapılar, su ve nemin meydana getireceği son derece olumsuz etkilere maruz kalır

Membran Nedir?

Membran, suyla sürekli olarak temas etmek durumunda olan bina yüzeylerinin alt veya üst bölümlerine su geçişlerini önlemeye yönelik olarak iş gören bir tür izolasyon materyalidir. Bu bakımdan tüm yapılarda uygulanması büyük önem taşıyan bir uygulama olma özelliği barındırmaktadır.

Membran Me İşe Yarar?

Bilindiği üzere binaların yapısında bulunan tel, çelik blok yahut beton gibi çeşitlilik gösteren materyallerin uzun yıllar boyunca dayanıklı bir biçimde ayakta kalmasının gerekliliği söz konusudur. Membran tüm bu malzemelerin korunabilmesi noktasında çok önemli bir işlev görür.

Membran uygulamaları gerek barındırdığı niteliğine gerekse de yapı türüne bağlı olmak suretiyle farklı çeşitleri kendi içinde barındırır. Bu noktada gereksinimlere, beklentilere ve elbette bütçe durumuna göre tercih edilebilecek nitelikte olan ideal membran çeşitleri söz konusudur.

Fiyatına bağlı olarak membran ürünlerinin dayanıklılık düzeyi, kalınlığı yahut diğer teknik özelliklerinde farklılıklar söz konusu olabilmektedir. Membran büyük ölçüde yalıtım işlemlerinde tercih edilen bir malzeme biçimi olmaktadır. Kabul edileceği üzere günümüzde izolasyon, çeşitli yapı oluşumlarında büyük öneme sahip olan bir rol üstlenmeye başlamış durumdadır.

Son dönemlerde membran uygulamaları artık bir zorunluluk olarak kabul görmektedir. Özellikle de yaratmış olduğu somut etkiler, bu malzemeyi bir nevi vazgeçilmez bir unsur haline getirmiştir. Membran bir başka ifadeyle yalıtımın temel taşı ve özünü oluşturmaktadır.

Uzun ömürlü nitelik taşıyan binaların adeta sırlarından biri haline gelmiştir. Bu bakımdan kesinlikle es geçilmemesi gereken bir uygulama olma özelliği barındırmaktadır. Bu son derece özel olan malzeme sayesinde, ısı ve su yalıtım süreçlerinde büyük bir başarıyla uygulanma durumu söz konusudur.

Membran Çeşitleri ve Kullanım Alanları

Yalıtım uygulamalarından biri olan membran çeşitleri uygulama alanlarına göre değişkenlikler gösterebilmektedir. Bundan dolayı membran çeşitleri ile alakalı olarak karşımıza genelde farklı farklı türler çıkması söz konusu olabilmektedir. Yine de genel anlamda kabul gören popüler membran çeşitlerini ve kullanım alanlarını şu şekilde sıralamak mümkün olmaktadır:

EPDM Membran Kaplama çeşidinin kullanım alanları;

- inşaat temelleri ve çatılarında su yalıtımı,

- Göletler ve tarımsal sulama göletleri,

- Biyolojik göletler

- Süs havuzları,

- Yeraltı suyu koruması

- Belediye atık depolama sahalarındaki sızıntı rezervleri

- Yerleşim alanlarından yüzey suyunun derivasyon ve toplanması

- Yol kenarı hendekleri

- Biyogaz tankları için kapak

- Belediye depolama sahaları veya kirli zemin için kapaklar

- Tarım için sıvı gübre havuzları

- Su Kanalların ve hendeklerin yalıtılması

- Endüstriyel atıkların kapalı depolanması

PVC Membran Kaplama çeşidinin kullanım alanları;

- Atık su boruları ile su yalıtım uygulamalarında,

- Kapı ve pencere profillerinin yapılmasında,

- Her türlü boru ve tesisat ürünlerinde,

- Vinil cephe kaplamalarında,

- Gıda ve eczacılık alanlarında,

- Elektrik kablolarında,

TPO Membran Kaplama çeşidinin kullanım alanları;

- Metal derelerin su yalıtımında kullanılır.

- Hafif metal çatılarda,

- Kubbe yahut farklı geometrik şekilli beton ya da çelik çatılarda,

- Bahçelerde,

- Otoparklarda,

- Teras çatılarında,

- Isı yalıtımlı ve ısı yalıtımsız çatılarda,

Bitümlü Membran çeşidinin kullanım alanları;

- Hafif metal ve prefabrik çatılarda,

- Temel bohçalamada,

- Gölet, yüzme ve süs havuzlarında,

- Otoparklarda,

- Teras ve eğimli çatılar,

- İstinat ve bodrum duvarlarında,

- Balkon, bahçe teras ve çiçekliklerde,

- Beton kanaletlerde,

- Yağmur dereleri ve gizli derelerde

- Pis su arıtma tesisleri ve basınçlı yeraltı sularına karşı,

- Su depolarında kullanılır.