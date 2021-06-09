Melodram Nedir Ve Özellikleri Nelerdir? Melodram Hakkında Kısaca Bilgi

Melodram, Antik Yunan tiyatrosunda tiyatro korobaşıyla birlikte bir oyuncu arasında geçen şarkılı diyaloglara denilmekteydi. Tiyatro Oyuncularının müzik eşliğinde sahneye giriş ve çıkış yaptıkları bir oyun türü olarak anlaşılmaktaydı.

Melodram Nedir ve Özellikleri Nelerdir?

Melodram (İngilizcede: melodrama), ağlatı ve dramın bozulmuş, karikatürleştirilmiş nitelikteki şeklinden ortaya çıkan sinema türüdür. Ağlatı gibi insanı eski dönemlerden beri ilgilendiren sorunları, insanlığı altüst eden nitelikteki duyguları ele alır. Fakat bunu yaparken oldukça yalın, belirgin bir yol izlemektedir. Melodram özelliklerini şu şekilde sıralamak mümkündür:

- Sinemanın en yaygın, gelişmemiş izleyicinin en çok beğendiği, ağlatı ile dramın bozulmuş, karikatürleştirilmiş biçiminden ortaya çıkan türdür.

- Melodram da insanı alt üst eden derin duygulara ele alınır.

- Melodram, her şeyi kalıplar içinde ele alır.

- Melodramda Dünya iyiler ile kötüler şeklinde kesinlikle ikiye ayrılmıştır.

- Melodram bir tür adı olmaktan öte, kötüleyici bir nitelik olarak kullanılır.

- Yunan trajedilerinde koro başı ile bir oyuncu arasında geçen şarkılı diyalogdur.

- Çağdaş tiyatroda, acıklı ve duygusal olaylara dayalı olan bir oyun türüdür.

- Oyuncuların müzik eşliğiyle sahneye girip çıktıkları bir oyun türüdür.

- Acıklı ve dokunaklıdır.

Melodram Hakkında Kısaca Bilgi

Melodram Kelimesinin Dil ve Anlatım terimi olarak kullanılması durumunda: Bestelenmiş dram demektir.

Melodram kelimesinin Tiyatro Terimi olarak kullanılması durumunda: Modern tiyatroda acıklı, korkunç, olağanüstü konular çerçevesinde yazılan ve gerilimi yüksek olan durumdaki sahneler taşıyan duygusal oyun anlamına gelmektedir.

Melodram Edebiyat Terimi olarak kullanıldığında: İlk çağlarda, özellikle de eski Yunan döneminde kimi bölümlerinde müzik çalınan ve aynı zamanda yer yer şarkılar serpiştirilmiş sahne yapını ifade eder.

Melodram Müzik-Dans Terimi olarak kullanıldığında: Müzikle birlikte, melodisiz bir şekilde olmak suretiyle, düz okuma durumda söylenen dramı ifade eder. Müzik eşliğiyle bir anlatıcı için hazırlanmış olan yapıtların türüne verilen bir addır.

Melodram her şeyi kalıplar içinde ele almaktadır. Dünya, kötüler ve iyiler olarak kesinlikle ikiye ayrılmış durumdadır. Kötüler çok kötü ve iyiler de çok iyidir. Her adımda beklenmedik nitelikte bir rastlantı, kahramanın işini önemli ölçüde kolaylaştırmaktadır.

Sinemacılar zaman zaman daha çok bir anlatım yolu olarak melodramdan faydalanma yoluna gitmektedir. Melodramatik tutum, dramın karikatürleştirilmiş hali olduğu kadar gerçeğin de karikatürleştirilmiş şekli olmaktadır. Sinemacı gerçeği, bütün varsıllığı, karmaşıklığıyla anlatamadığı durumlarda çıkış yolu olarak melodrama başvurmayı seçer.

Bu sayede de, doğrudan doğruya melodram türünde çevrilmemiş olan filmlerde, iyi niyetli durumdaki sinema yapıtlarında dahi melodram öğelerinin bulunduğu, zaman zaman melodram niteliği sergileyen gülünçlüklere başvurulduğu ya da başlangıç sürecinde sağlam bir gidişi olan filmin, sonunda ise melodrama dönüşmesine oldukça sık olarak rastlanmaktadır.

Her olayı, duyguyu ya da durumu kaba çizgileri ile ve belli kalıplar içerisinde ele alan melodramda insanlar iyiler ve kötüler olarak kamplaştırılmış haldedir. Bu her iki grup arasında varlık gösteren mücadelenin sonucu ise en baştan bellidir. Hiç akla gelmedik karmaşık ilişkiler, basmakalıp karakterler, rastlantılar, birbirini takip eden acıklı ve sevinçli durumlar melodramların olmazsa olmazlarıdır.

Film süreci boyunca bin bir güçlükle karşılaşmak durumunda kalan iyilerin başına gelmedik şey kalmaz fakat sonunda ortaya çıkan beklenmedik bir kurtarıcı (kişi ya da olay) her şeyi tatlıya bağlayan bir sonuç yaratır.