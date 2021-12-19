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Melamet Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Melamet Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

#Melamet Ne Demek#Melamet
Melamet Ne Demek, Ne Anlama Gelir Melamet Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Değişik yerlerde birçok kişinin karşısına çıkan kelimeler içerisinde melamet gelmektedir. Bu kelimelerin ne anlama geldiği ise merak edilen konular içerisinde yer alıyor. Peki, melamet ne demek, ne anlama gelir? Melamet kelimesinin TDK sözlük anlamı konusunda tüm detayları derledik.

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 Arapça kökenli bir kelime olması ile beraber melamet kelimesi günümüzde pek fazla kullanılmaz. Ancak birçok değişik yazılı kaynak ile beraber eser üzerinden öne çıkan bir sözcük olduğunu ifade etmek mümkün.

 Melamet Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Yabancı kökenli bir kelime olması üzerinden melamet kelimesi, merak edilen sözcükler içerisinde yer almaktadır. Farklı anlamları olması ile beraber değişik kelimeler üzerinden eş anlamlı şekilde ifade edilir.

 - Kınama ve ayıplama

 - Azarlama ve çıkışma

 Bu şekilde yukarıda verilen değişik anlamları ile beraber tek başına ya da cümle içerisinde kullanmak mümkün. Günlük yaşamda Türkçede pek kullanılmayan bir sözcük olması ile beraber, Arapça üzerinden yazılı kaynaklar konusunda merak edilmektedir.

  Melamet Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

 Yabancı kökenli kelimelerin Türkçe karşılığını anlamak için genelde Türk Dil Kurumu üzerinden bilgi alınır. Bu konuda alınan bilgiler doğrultusunda melamet kelimesi, ‘Kınama, ayıplama, azarlama ya da çıkışma’ gibi anlamlar üzerinden ele alınmaktadır. Öne çıkan bu anlamları ile beraber önemli bir yere sahip olduğunu ifade etmek mümkün. Çünkü Arapça üzerinden çevrilen yazılı kaynaklar ve eserler konusunda cümleler anlaşılır. Arapça üzerinden bu sebepten dolayı merak edilen kelimeler içerisinde gelmektedir.

 

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