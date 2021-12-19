Melamet Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Melamet Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Arapça kökenli bir kelime olması ile beraber melamet kelimesi günümüzde pek fazla kullanılmaz. Ancak birçok değişik yazılı kaynak ile beraber eser üzerinden öne çıkan bir sözcük olduğunu ifade etmek mümkün.

Melamet Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Yabancı kökenli bir kelime olması üzerinden melamet kelimesi, merak edilen sözcükler içerisinde yer almaktadır. Farklı anlamları olması ile beraber değişik kelimeler üzerinden eş anlamlı şekilde ifade edilir.

- Kınama ve ayıplama

- Azarlama ve çıkışma

Bu şekilde yukarıda verilen değişik anlamları ile beraber tek başına ya da cümle içerisinde kullanmak mümkün. Günlük yaşamda Türkçede pek kullanılmayan bir sözcük olması ile beraber, Arapça üzerinden yazılı kaynaklar konusunda merak edilmektedir.

Melamet Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Yabancı kökenli kelimelerin Türkçe karşılığını anlamak için genelde Türk Dil Kurumu üzerinden bilgi alınır. Bu konuda alınan bilgiler doğrultusunda melamet kelimesi, ‘Kınama, ayıplama, azarlama ya da çıkışma’ gibi anlamlar üzerinden ele alınmaktadır. Öne çıkan bu anlamları ile beraber önemli bir yere sahip olduğunu ifade etmek mümkün. Çünkü Arapça üzerinden çevrilen yazılı kaynaklar ve eserler konusunda cümleler anlaşılır. Arapça üzerinden bu sebepten dolayı merak edilen kelimeler içerisinde gelmektedir.