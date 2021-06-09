Mektup Nedir Ve Nasıl Yazılır? Mektup Çeşitleri, Özellikleri Ve Örnekleri

Mektup genellikle duygu ve düşünceleri başkalarına aktarmak ve haberleşmek için kullanılmaktadır. Mektubun birbirinden farklı çeşitleri ve kendine has bir yazılma biçimi bulunmaktadır.

Mektup Nedir ve Nasıl Yazılır?

Mektup uzakta olan bir yakına ve ya dosta yazılabilir. Geçmişten günümüze mektup en önemli iletişim araçlarından bir tanesidir. Geçmiş yıllarda arkadaşlar ve dostlar haberleşmek için mektup kullanırlardı. Özellikle teknolojinin gelişmesi ile birlikte haberleşme araçları da çeşitleniyor. Dostlar ve birbirini seven kişiler iletişim kurmak adına teknolojik cihazları kullanabilirler.

Teknolojik cihazlardan mail ve sms yolu ile birlikte haberleşme de gerçekleşebilir. Edebiyatta mektup türü Tanzimat dönemi ile birlikte gelişmeye başladı. Edebiyatın önemli temsilcileri Abdülhak Hamit Tarhan ve Namık Kemal birbirlerine mektup yazarlardı. Siyaset, bilim ve edebiyat alanında yazılan mektuplar çağın gerçeklerini yansıtan önemli birer belge niteliği taşımaktadır.

Mektup Çeşitleri Nelerdir?

Geçmişten günümüze haberleşmek için mektup kullanıyor. Geçmiş yıllarda neredeyse tek haberleşme aracı olan mektup günümüzde nostaljik bir anlam da taşıyor. Uzakta bulunan dosta ve arkadaşa mutlaka mektup yazılırdı. Haberleşmeyi sağlayan, dilek ve arzu bildiren mektuplarda kullanılacak anlatım kişinin kültür düzeyine göre şekillenir. Bu tür mektuplarda duygu ve düşüncelere de yer verilir. Arkadaşa yazılan mektup ile bir büyüğe yazılan mektuptaki anlatım farklı olabilir.

Mektuplar dört grupta sınıflandırılır. Mektupların özel mektup, edebi mektup, açık mektup, resmi ve iş mektupları çeşitleri bulunmaktadır. Özel mektup akraba ve dostlara yazılır. Edebi mektup ise geniş kitlelerin okuyabilmesi için özel bir dil ile yazılır. Resmi daireler ve tüzel kişilerin birbirlerine yazdıkları mektuplara resmi mektuplar denilir.

İş mektupları da genellikle kurumlar tarafından bir iş ile ilgili yazılmaktadır. Sipariş mektupları, satış mektupları, şikayet mektupları, alacak mektupları, tavsiye mektupları ve başvuru mektupları iş mektupları arasında yer almaktadır. Herhangi bir düşünce ve ya görüşü açıklamak için açık mektup kullanılır. Bu tür mektuplar gazete ve dergi aracılığı ile yazılır.

Mektup Özellikleri Nelerdir?

Mektup genel olarak haberleşmek ve bilgi akışı amacıyla yazılmaktadır. Uzakta oturan bir yakına mektup yazılabileceği gibi resmi kurumlar ve edebi alanlarda da mektuplar yazılmaktadır. Her bir mektup türünün ise birbirinden farklı özellikleri bulunur. Mektuptaki kişilerin yakınlık dereceleri mektupların içeriğine göre değişiklik göstermektedir. Mektup yazılırken yazıldığı kişiye uygun bir hitap şekli olmalıdır.

Mektuplar özel, edebi, iş mektubu ve ya resmi mektup ise başlarken hitap şekli de ona göre belirlenmelidir. Mektup yazarken mektupta söylenmek istenenler sıralanır. Özel ve edebi mektuplar aracılığı ile duygu ve düşünceler açıklanır. Bu tarz mektuplarda içten bir anlatım oluşur.

Mektup Örnekleri Nelerdir?

Mektuplarda birbirinden farklı örnekler vardır. Mektuplar dört grupta incelenmektedir. Mektuplar yazılırken temiz ve düzenli bir kağıda itina ile yazılması gerekir. Özel mektuplar aile bireylerine ve ya arkadaşlara yazılır. Edebi mektuplar ile özel ve ince bir dil ile yazılmaktadır. Sanatçıların ve edebiyat ile uğraşan kişilerin genel konulara göre yazdıkları özel mektuplara da edebi mektup denilir.

Örneğin Abdülhak Hamit Tarhan ve Nazım Hikmet'in birbirlerine karşı yazdıkları mektup edebi mektup örneklerindendir Firmaların sipariş, satış ve tavsiye amacıyla yazdıkları mektuplar da iş mektupları kategorisine girmektedir. Resmi yazışmalarda genellikle resmi mektuplar kullanılır.