Mektup kelimesinin eş anlamlısı nedir? Mektubun eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Mektup kelimesinin yerine eş anlamlı kelimesinin kullanılması da mümkündür. Mektup kelimesinin sadece tek bir eş anlamlı kelimesi bulunmaktadır. Mektup kelimesinin eş anlamlısı olan kelime ise name olarak ifade edilebilir. Bu iki kelimenin birbirinin yerine kullanılması durumunda hiç bir farklılık oluşmaz.

Mektup Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Mektup kelimesi ile aynı anlama gelmekte olan sadece tek bir kelime bulunmaktadır. Mektup kelimesinin eş anlamlısı name olarak bilinmektedir. Name kelimesinin eş anlamlısı da mektup olarak bilinmektedir. Mektup ve name kelimeleri birbirleriyle aynı anlamlara sahiptir. Bir cümlede mektup ve name kelimesi aynı anda kullanılamaz. Aynı manaya sahip oldukları için birbirleri yerine kullanılabilmeleri mümkün olmaktadır. Mektup kelimesi ile name kelimesinin aynı anlamlara sahip olduğunu söylemek de mümkündür. Mektup kelimesinin eş anlamlısı namedir.

Mektubun Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

Kendime bir mektup arkadaşı buldum.

Gönderilen eski nameleri okumaya başladım.

Son mektubun elime hiç ulaşmamış.

Yazdığı name ile herkesi duygulandırmayı başarmıştı.

Gönderdiği mektupların hepsi çekmecede duruyor.

Sana yazdığım namenin cevabını henüz göndermedin.