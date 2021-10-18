Meksika hangi kıtada ve yarım kürede yer alır? Meksika hangi dine mensup, hangi dili, alfabeyi ve takvimi kullanıyor

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Resmi olmayan verilere göre nüfusu yaklaşık 130 olan Meksika’nın en kalabalık şehirleri şu şekilde sıralanabilir: 1- Ciuadad Juarez 2- Cancun

3- Oaxaca de Juarez 4- San Luis Ptosi 5- Ecatepec de Morelos

Meksika Hangi Kıtada Yer Alır?

Meksika, Kuzey Amerika kıtasında yer almaktadır.

Meksika Hangi Yarım Kürede ve Bölgede Yer Alır?

Kuzey Yarım Kürede yer alan Meksika Birleşik Devletlerinin batısında Pasifik Okyanusu, güneyinde Şili ve Arjantin, kuzeyinde ise Brezilya ve Peru yer alır.

Meksika Hangi Dine Mensup?

Meksika Hristiyanlık dinine mensuptur. Halkın yaklaşık %90'ı Katolik'tir.

Meksika Hangi Dili Konuşuyor?

Meksika Birleşik Devletlerinin resmi dili İspanyolcadır. Ülkede yerli halkın konuştuğu 70'e yakın bölgesel dil bulunmaktadır.

Meksika Hangi Alfabeyi Kullanıyor?

Meksika'da 29 harften oluşan İspanyol alfabesi kullanılır.

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Meksika Hangi Takvimi Kullanıyor?

Meksika'da Miladi takvim kullanılmaktadır.

Meksika Hangi Para Birimini Kullanıyor?

Ülkenin resmi para birimi Meksika Pesosudur. Bu para biriminin döviz kodu MXN şeklinde yazılır.