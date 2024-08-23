Mekke ve Medine’de Türk okulları yeniden açılıyor

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MEB’den yapılan açıklamaya göre; Suudi Arabistan yönetiminin kararıyla başkent Riyad ve diğer vilayetlerde faaliyet gösteren Türk okulları, 2020-2021 eğitim öğretim yılı sonu itibarıyla kademeli olarak kapatıldı. Türkiye'nin diplomatik temasları ve MEB girişimleri ile Suudi Arabistan'da faaliyet gösteren MEB'e bağlı Türk okullarının bir kısmı yeniden açılırken Mekke ve Medine'deki okullar içinse görüşmeler sürdürülüyordu.

İki ülke makamlarının temasları sonucunda Mekke ve Medine'deki Türk okullarının 2024-2025 eğitim öğretim döneminde yeniden açılması kararı alındı. Okullara öğrenci kabulleri ve diğer işlemlerle ilgili çalışmalar başlatıldı.