Mekatronik Sistemler Mühendisliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Mekatronik Mühendisliği bölümü mezunu olan kişiler genel olarak insan ile makine etkileşimleri arasında çalışan kişiler olup iş alanları oldukça geniş bir alanda yayılmaktadır.

Mekatronik Mühendisliği Bölümü Nedir?

Mekatronik mühendisliği bölümü robotik, tıbbi teknoloji, üretim, insan makine etkileşimi, insansız hava ve ya kara taşıtları gibi pek çok çeşitli alanlarda verimliliği artırmaya da yönelik çalışma yapmaktır. Ayrıca Mekatronik mühendisleri; günümüzde makine, elektrik ve de bilgisayar mühendislerinin işlerini hep bir arada yürütürler. Böylece montaj hattı ve verimliliği ile ilgili gözlemler yapıp üretim sürecinde değişiklikler de uygulayan mekatronik mühendisliği mezunu kişiler çeşitli testler kullanıp iyileştirme yapmaya çalışmaktadırlar. Aynı zamanda çözüm geliştirmek amacı ile bilgisayar destekli tasarım yazılımı da kullanırlar.

Mekatronik mühendisleri çok farklı alanlarda mühendislik bilgilerine sahip oldukları nedeni ile hem kendi alanlarında iş bulabilir hem bilgi sahibi oldukları başka spesifik alanlarda da iş bulma imkanına sahip olmaktadırlar. Bu sayede mekatronik mühendisliği bölümünden mezun olan kişiler iş bulma konusunda çok sıkıntı çekmezler.

Mekatronik Mühendisliği Bölümü Eğitimi Nasıldır?

Mekatronik mühendisi bölümü okuyup bu mesleğe sahip olmak amacı ile üniversitelerde mühendislik fakültesinde yer alan 4 yıllık bir lisans eğitimi veren mekatronik mühendisliği bölümü mezunu olmak gereklidir. Kişiler 4 yıl boyunca mühendislik derslerini ve alan derslerini alındıktan sonrasında mezun olan aday öğrenciler mekatronik mühendisliği bölümü lisans diploması almaya da hak kazanırlar.

Diploma ile ilgi olarak her türlü mekatronik alanlarına da başvurabilirler. Aynı zamanda bazı öğrenciler 2 yıllık olan makine, bilgisayar, elektrik gibi bazı bölümleri okumakta olan ön lisans öğrencileri Dikey Geçiş Sınavı’na girip başarılı oldukları zaman mekatronik mühendisliği bölümüne geçiş yapabilirler. 2 yıl daha eğitim alıp sonra diploma sahibi olan aday öğrenciler mekatronik mühendisi şeklinde çalışmaya başlayabilirler.

Mekatronik Mühendisliği Bölümü Hangi Üniversitelerde Bulunur?

Mekatronik mühendisliği bölümü yer alan üniversiteler oldukça fazladır. Hem devlet üniversitelerinde hem de vakıf üniversitelerinde bu mekatronik mühendisliği bölümünü okumak mümkün olmaktadır. Mekatronik mühendisliği bölümü var olan üniversitelerden bazıları aşağıdaki gibidir. Bunlar;

Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf)

Yıldız Teknik Üniversitesi (Devlet)

İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf)

İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf)

Atılım Üniversitesi (Vakıf)

Marmara Üniversitesi (Devlet)

İstanbul Ticaret Üniversitesi (Vakıf)

Çankaya Üniversitesi ( Vakıf)

Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Vakıf)

Işık Üniversitesi (Vakıf)

İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf)

Kadir Has Üniversitesi (Vakıf)

Kocaeli Üniversitesi (Devlet)

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (Devlet)

İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf)

Bursa Teknik Üniversitesi (Devlet) olmaktadır. Her biri birbirinden değerli olan bu üniversitelerde oldukça iyi bir mekatronik mühendisliği eğitimi verilmektedir.

Mekatronik Mühendisliği Bölümü Mezunlarında Bulunması Gereken Temel Özellikler Nelerdir?

Genel olarak mekatronik mühendislerinin sahip olmaları gereken nitelikler aşağıda şekilde verilmektedir.

Bunlar;

Karmaşık problemleri tanımlamak, olağan çözüm yollarını tespit etmek ve de çözümleri uygulamak amacı ile problem çözme yeteneklerine sahip olmak, problemlerin başka alternatif çözüm yollarının ve de problemlerin sonuçlarının güçlü, eksik taraflarını belirleyerek eleştirel düşünebilmek,

Genel anlamda çözümler üretmek amacı ile kuralları belirli problemlere göre uygulayabilme kabiliyetlerine sahip olmaktır.

Matematiksel hesaplamalar yapabilmek, bilgiyi doğru ve de düzgün bir şekilde aktarabilmek amacı ile etkili iletişim diline de sahip olmak, ekip çalışmasına her daim yatkın olmak da mekatronik mühendisliği bölümünde başarılı olmak isteyen kişilerin mutlaka sahip olması gereken en temel özellikler arasında yer almaktadır.

Mekatronik Mühendisliği Mezunları Hangi Alanlarda Çalışabilirler?

Mekatronik mühendisliği mezunu olan kişiler istihdam alanları farklı olan mühendislik alanlarının bilgisine sahip olmaları sebebi ile çok fazladır. Genel anlamda mekatronik mühendislerinin çalışma yerleri şu şekilde listelenmektedir.

Bunlar;

Otomotiv sektörü, Uzay, Otomasyona yönelik sektörler, Tasarım ve de üretime yönelik sektörler, Robotik, Haberleşme, Kimyasal işlemeler, Yazılım şirketleri, Havacılık ve de savunma, Petrol ve gaz endüstrisi, İmalat, Madencilik, Gıda üretimi, Bilgi, medya ve de telekomünikasyon gibi pek çok çeşitli sektörler olmaktadır. Bu nedenle oldukça sık olarak bu meslek tercih edilmektedir.