Mekatronik (Myo) Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Mekatronik bölümünde GANO puanı yüksek tutulması önemlidir. Çünkü dikey geçiş sınavında GANO puanının önemi artmıştır. Bundan dolayı mekatronik bölümü okuyanların GANO puanı ile birlikte lisans eğitimlerine geçişi daha da kolay olmaktadır.

Mekatronik (MYO) Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Mekatronik bölümü ön lisans olan bir bölümdür. Türkiye'de önde gelen iyi üniversitelerde bu bölümün ön lisans eğitimi verilmektedir. Mekatronik bölümü hem elektronik hem de mekatronik işlerle ilgilenen bir bölümdür. Üretimde de tasarımda da destek olmaktadır.

Mekatronik (MYO) Bölümü Nedir?

Mekanik sistemlere odaklanmak ve elektronik yapılar ile birlikte sistemlerin kontrolünü yapan bir bölümdür. Robotik ve elektronik anlamda birçok kombinasyonu da içeren bir ön lisans bölümüdür.

Mekatronik (MYO) Bölümünün Amacı Nedir?

Mühendislik, elektronik ve teknikerlik konusunda mekatronik dalında tekniker yetiştirmek amacı ile oluşturulmuş olan bir bölümdür. Mekatronik bölümü 2 yıllık bir bölüm olarak oluşturulmuştur. Kişiler teknikerlik alanında mühendisliğe de geçebilmektedir.

Mekatronik (MYO) Mezunu Ne İş Yapar?

Bu bölümden mezun kişiler robotik üretiminde çalışırlar. Robot üretiminde teknikerlik alanında çalışmaktadırlar. Mühendis yardımcısı olarak üretime destek verirler. Aynı zamanda tasarımına da destek vererek çeşitli tasarımlar gerçekleştirirler. Hassas robot üretiminde çalışırlar.

Mekatronik (MYO) Bölümü Kaç Yıllıktır?

Mekatronik bölümü ön lisans bölümüdür. Mekatronik bölümü 2 yıllık bir bölümdür.

Mekatronik (MYO) Okumak İçin Ne Gereklidir?

Mekatronik bölümünde mutlaka üniversite sınavına girmek gereklidir. Üniversite sınavına girdikten sonra bu bölümü tercih etmek için ön lisans baraj puanını aşmak gerekir. Ön lisans baraj puanı ise 150 olarak belirlenmiştir. 150 baraj puanını aşan kişiler mekatronik ön lisans bölümüne tercih yapabilirler. Mekatronik bölümünü okumak için sayısal bilgisi de önemlidir.

Mekatronik (MYO) Öğretimi İngilizce midir?

Mekatronik bölümü öğretim dili İngilizce değildir.

Mekatronik (MYO) Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Mekatronik bölümü sayısal puan türü ile öğrenci kabul etmektedir.

Mekatronik (MYO) Bölümü Olan Dersler Hangileridir?

- Yabancı Dil

- Matematik Genel

- Analiz Devresi

- Mekatronik Sistemi

- Atatürk İlkeleri

- Resim Teknik

- Türkçe

- Teknolojinin Bilimsel

- Elektronik Analogu

- Malzeme Bilgileri

- Mukavemet

- Matematik Mesleki

- Üretim ve İmalat

- Türkçe 2

- İş Sağlığı

- Elektronik Sayısal

- Mikro İşlemci

- Elektrik Motorları

- Süreç Kontrol

- Girişimcilik

- Ölçüm Süreçleri

- Robot Teknolojisi

- İngilizce Mesleki

- Kültürel Etkinlik

Mekatronik (MYO) Bölümünü İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir? Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Mekatronik bölümünde iş imkanı oldukça geniştir. Mekatronik bölümünden mezun olan kişiler robot üretim tesislerinde çalışabilirler. Aynı zamanda mekatronik üretimi yapan şirketler de yine mekatronik mezunlarının istihdam edildiği yerler arasındadır. Mekatronik mezunları ileri teknolojiye sahip olan laboratuvarlarda çalışmaktadırlar. Birincil derecede veriler ve makineler ile birlikte çalışmaktadırlar. Aynı zamanda mekatronik mezunları kimyasal işleme üretim tesislerinde de çalışmaktadırlar.

Sağlık hizmeti ve otomotiv sanayide de çalışabilirler. Mekatronik mezunları için geniş bir iş yelpazesi bulunmaktadır.

Mekatronik (MYO) Çalışma Alanları Nelerdir?

Mekatronik bölümü çalışma alanları oldukça geniştir. Robotik ve haberleşme alanı mekatronik mezunlarının çalışma alanlarındandır. Aynı zamanda eğitim ve uzay alanında da çalışabilirler. Otomotiv sanayi ve sağlık hizmeti de yine mekatronik mezunlarının çalışma alanları arasındadır.

Mekatronik (MYO) Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

- Adıyaman Üniversitesi

- Amasya Üniversitesi

- Aksaray Üniversitesi

- İbrahim Çeçen Üniversitesi