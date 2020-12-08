Mekatronik Mühendisliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Mekatronik mühendisliği, Ülkemizde en çok tercih edilen bölümler arasında yer alıyor. Çeşitli ürünler kullanılarak ürün tasarımlarının yapıldığı bu bölümün öğrenci sayısı her geçen gün artıyor.

Mekatronik Mühendisliği Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Mekatronik mühendisliği, hassas ve Zeki ürün tasarımında ortaya çıkan talep ve ürün tasarımında, tüm bunlara çözüm getirmek için bilgisayar mühendisliği elektrik ve elektronik mühendisliği gibi bilim dallarının birleşimini ifade eder. Bu meslekte çeşitli teknolojiler kullanılarak farklı ürün tasarımları yapılır.

Mekatronik Mühendisliği Nedir?

Mekatronik mühendisliği, elektronik, bilgisayar ve mekanik mühendisliklerinin bir karmaşıklarla ortaya çıktı. Bu mühendislik dalında akıllı makine sistemlerinin oluşturulması amaçlanır. Aynı zamanda mevcut sistemde olan makinelerin eksikliklerinin belirlenip giderilmesini sağlar.

Mekatronik Mühendisliği Bölümünün Amacı Nedir?

Mekatronik mühendisliği, karmaşık tasarım gerektiren elektronik, mekanik ve optik araçların tasarlanmasının tasarlamasını ve üretim planlamasını yapar.

Mekatronik Mühendisliği Mezunu Ne İş Yapar?

Mekatronik bölümü mezunu olan kişiler, robot tasarlama ve üretme alanında çalışabilir. Aynı zamanda bu kişiler, robotların denetlenmesinde de görev yapar. Bu bölümden mezun olan kişiler genellikle Ar-Ge bölümünde görev alır.

Mekatronik Mühendisliği Kaç Yıllıktır?

Mekatronik mühendisliği bölümü 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Bazı üniversitelerde hazırlık sınıfı okutulduğu için bu bu süre 5 yıla çıkabilir.

Mekatronik Mühendisliği Okumak İçin Ne Gereklidir?

Mekatronik mühendisliği okumak isteyen kişilerin sayısal düşünce becerisinin yüksek olması ve pratik düşünebilme yeteneğinin gelişmiş olması gerekir. Aynı zamanda bu mesleği tercih edecek kişilerin uzun ve esnek çalışma saatlerine ayak uydurabilmesi önemlidir. Problem çözme yeteneği gelişmiş kişiler, iş hayatında önemli başarılara imza atar. Bu alanda çalışacak kişilerin takım çalışmasına yatkın olmalı ve hızlı düşünebilme becerisi olması gerekir.

Mekatronik Mühendisliği Öğretimi İngilizce midir?

Mekatronik mühendisliği bölümü Türkçe verilen bir eğitimdir. Fakat bazı üniversitelerde 1 yıl hazırlık eğitimi verilebilir.

Mekatronik Mühendisliği Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?

Mekatronik mühendisliği bölümü, sayısal puan türü ile öğrenci alır. Ülkemizde pek çok üniversitede Mekatronik mühendisliği bulunuyor. Bu bölüme yerleşmek isteyen kişilerin üniversite Sınavı’ndan yeterli puanı alması gerekir.

Mekatronik Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Her mühendislikte olduğu gibi Mekatronik mühendisliğinde de sayısal dersler ağırlıklıdır. Derslerin çoğu genellikle matematik ve fizik ağırlıklıdır. Mekanik, bilgisayar ve elektronik ağırlıklı derslerin karması olarak alacağınız pek çok ders, eğitim hayatınız boyunca pek çok alanda donanım kazanmanızı sağlar. Bilgisayar programlama, statik ve tasarım gibi dersler üniversitede yer alan alan ve alan dışı dersler 4 yıllık lisans eğitimi boyunca öğrencilere gösterilir.

Mekatronik Mühendisliği Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Mekatronik mühendisliği bölümü mezunları, bir sistemin çalışmasının başından sonuna kadar görev alabilir. Bu bölümden mezun olan kişiler şu alanlarda çalışabilir;

Robotik

Savunma Sanayi

İnsansız hava araçları

Elektrikli araçlar

Otonom sistemler

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Elektronik, makina ve bilgisayar teknolojisi kullanarak endüstriyel sorunlara çözüm bulmayı amaçlar.

Yeni ürünler taşarlar ve geliştirir.

Mevcut süreçleri iyileştirmek için mevcut üretim hatlarına otomasyon gerçekleştirir.

Endüstriyel görevlerin otomasyonunu sağlamak için mühendislik sistemleri tasarlar ve geliştirir.

Malzeme ve ürünlerin transferlerine mekantronik çözümler üretir.

Bilgisayar kullanarak elektronik, mekanik ve diğer sistemlerin analiz ve modellemesini yapar.

Mekantronik Mühendisliği Çalışma Alanları Nelerdir?

Mekantronik mühendisleri genellikle yapay zeka ve robotik, Ar-Ge, otomasyon, bilgi teknolojileri, üretim mühendisi, bakım onarım mühendisi olarak pek çok alanda çalışabilirler. Mekatronik mühendislerinin çok geniş bir çalışma alanı vardır. Hayatımızın her alanında gerekli olan sistemlerin oluşturulması ve çalıştırılması için Mekatronik mühendislerine ihtiyaç vardır.

Mekatronik Mühendislerin Maaşları Ne Kadardır?

Mekatronik mühendislerinin maaşları mühendisin çalıştığı yer, pozisyon ve deneyim yılına göre değişebiliyor. Yeni mezun olan bir mekatronik mühendisi işe başlarken en düşük 2020 TL maaş alıyor. Deneyim kazandıkça mühendislerin kazandığı para da aynı oranda artıyor. Ülkemizde Mekatronik mühendisleri de ortalama olarak 3500 TL maaş alıyor. Aynı zamanda bazı kişiler yüksek lisans yaparak üniversitelerde öğrenim görevlisi olarak kalmayı da tercih edebiliyor.