Mekanik Enerji Nedir Ve Nerelerde Kullanılır? Mekanik Enerji Nasıl Değişir Ve Bulunur?

Mekanik enerji, insanların hayatında pek çok alanda kullanılan enerjiler arasında yer alıyor. Mekanik enerji, potansiyel enerjinin toplamı kadar mekanik enerji kullanılır.

Mekanik Enerji Nedir ve Nerelerde Kullanılır?

Mekanik enerji, cismin konumu ve hareketi ile ilgilidir. Kinetik ve potansiyel enerjinin toplamına mekanik enerji ismi verilir. Mekanik enerji, fizikte yer alan en önemli enerji türlerinden biridir. Mekanik enerji, hareket eden cismin hareketi ve konumu ile doğrudan ilgilidir. Mekanik enerji, esnek çarpışmalar sonucunda ortaya çıkar.

Mekanik enerji, faydalı bir iş yapan hareket enerjisi olarak da bilinen bir enerji türüdür. Günümüzde mekanik enerji, pek çok farklı alanda kullanılıyor. Özellikle de günlük hayatta kullandığımız otomobillerin motorlarında mekanik enerji kullanılır. Mekanik enerji, özellikle elektrikli çalışan motorlu araçlarda elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştürerek kullanır. Günümüzde sıkça kullandığımız ve hayatımızı kolaylaştıran jeneratörlerde de mekanik enerji kullanılır. Aynı zamanda sadece elektrikli araçlarda da değil içten yanmalı olan motorlarda da kinetik enerji kullanılır. Bu sayede verimli hareket enerjisi olan mekanik enerjisine dönüştürülür.

Mekanik Enerji Nasıl Değişir ve Bulunur?

Mekanik enerjinin kullanılan genel formülü, E= U+K olarak bilinir. Mekanik enerji, esnek çarpışmalar sonucunda ortaya çıkar. Mekanik enerji, faydalı bir iş yapan hareket enerjisi olarak da bilinen bir enerji türüdür. Günümüzde buhar makinesi de mekanik enerji ile çalışan bir alettir. Buharın ısı enerjisi, gerekli enerji miktarına ulaştığı zaman mekanik enerjiye dönüşür.

Mekanik enerji, genellikle tarım sektöründe de kullanılır. Tarımda geniş tarım alanları sulanır. Değirmenlerde tahıl öğütülür ve bunun sonucunda da un elde edilir. Mekanik enerjinin diğer kullanıldığı bir alan ise, elektrik üretimidir. Elektrik üretimi için hidroelektrik santraller de mekanik enerjiyi kullanılır. Bu sayede elektrik enerjisi mekanik enerjiden elde edilir.

Hidroelektrik Enerjisinin Özellikleri

Sera gazı emisyonu yaratmaz.

İşletme ve bakım giderleri çok düşüktür.

Mekanik enerji ile elektrik üretimi yapılır.

Hidroelektrik enerjisinin ömrü çok daha uzundur.

Yenilebilir enerji ile sudan da enerji elde edilebilir.

İşletme ve bakım giderleri çok düşüktür.

Hidroelektrik Enerjisinin Avantajları

Teknik ömrü çok uzun olan hidroelektrik enerjisinin verimliliği de aynı oranda yüksektir.

Hidroelektrik santraller elektrik üretimi yapar.

Tamamen ekonomik bir yapıya sahiptir.

Mekanik Enerjinin Özellikleri

Fizikte mekanik enerji, mekanik bir sistemin bileşenlerinde bulunan kinetik ve potansiyel enerjinin toplamı olarak bilinir. Bu enerji cismin konumu ve hareketi ile ilgilidir. Uygun bir ortamda eğer bir cisim, sadece yer çekimi kuvveti gibi konservatif bir kuvvete sahip ise, enerjinin korunumu yasası mekanik enerjinin sabit olduğunu gösterir. Mekanik enerji, bir sistemin kinetik enerjisi yani hareket enerjisi ile potansiyel enerjisinin (parçaların konuma bağlı olarak sistemde depolanan enerji) toplamını ifade eder.

Sadece kütle çekimi kuvvetlerini etkisi altında yer alan ya da sürtünme altında ve hava direnci gibi enerji kaybına neden olan kuvvetlerin bulunmadığı ya da yok sayılabilecek kadar küçük olduğu ideal bir sistemin mekanik enerjisi sabittir. Bu nedenle salınım hareketi yapan bir sarkacın hızının en yüksek ve en büyük yüksekliğin en az olduğu dikey konumunda kritik enerjisi en büyük ve potansiyel enerjisi olan en küçük değerdedir. Yerden yüksekliğinin en büyük olduğu ve sarkaç hızının 0 olduğu salınımın uç noktalarında bulunan en düşük kinetik enerjiye ve en yüksek potansiyel enerjiye sahiptir.