Mekan kelimesinin eş anlamlısı nedir? Mekanın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

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Mekan bulunulan yer, ev yahu yaşanılan alan olarak sıklıkla kullanıldığı gibi aynı zamanda bir evi ve yapıyı da işaret eden bir kelimedir.

Mekan Kelimesinin Eş Anlamlı Kelimeleri Nelerdir?

Mekan kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeler yer, nokta, bulunulan yer, alan, uzay, feza ve alan olarak bilinmektedir. Mekan kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeler kullanıldıkları cümlenin anlamına göre faklı şekillerde yer almaktadır.

Türk Dil Kurumuna Göre Mekan Kelimesinin Eş Anlamlı Kelimeleri İle Örnek Cümleler

Türk Dil kurumuna göre mekan kelimesinin eş anlamlı kelimeleri ile ilgili örnek cümleler şöyledir;

Yokluğunda her yeri gezip seni aradım.

Kaybolduğum sırada bulunduğum yer kapkaranlık ve ürkütücüydü.

Denizin tam ortasında olup fezadayım diye bağırmıştım.

Kafe içerisinde telefonla bulunduğumuz noktayı anlattım.

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Otogar karşısında bulunan yer imara açık ise orayı da inşaat sahasına eklemek gerekir.

Çalışmaları oturduğum yerden gönderip hayatı daha özgür yaşama şansını buldum.

Bana adresimi soranlar olduğunda onlara fezadayım diyorum.

Uzak mesafelerden ulaşılabilen bir uzay boşluğundayız.

Odada en köşede onu saklandığı yerde buldum.