Mehcur Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Mehcur Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Mehcur kelimesiyle aynı anlama gelen sözcükler şu şekilde sıralanabilir:
1- Vareste 2- Ayrı 3- Uzak 4- Öte 5- Mesafeli 6- Metruk 7- Issız 8- Tenha
Mehcur Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
Yaklaşık 5 asırdır kullanılmakta olan mehcur kelimesi, ulaşmak istediği hedeften ya da yanında olmak istediği kişiden uzak kalmış kişi demektir. Bu kelime mekanlar içinde kullanıldığında ise terk edilmiş ve metruk anlamına gelir.
Örnek Kelimeler:
Mehcur-u mahal: Terk edilmiş yer
Mehcur-u anil yar: Sevgilisinden ayrı düşmüş
Mehcur Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı
Türk Dil Kurumuna göre mehcur kelimesi kullanıldığı yere göre üç farklı anlama gelir:
İlk Anlamı: Uzaklaşmış, bir köşeye çekilmiş, münzevi
İkinci Anlamı: Kendi haline bırakılmış, unutulmaya yüz tutmuş
Üçüncü Anlamı: Özleyen, hasret çeken
Mehcur Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı
1- Kaç zamandır sevgilisinden mehcur olduğu için divaneye döndü.
(Ayrı düşen anlamında kullanılmış)
2- Bu yerler mehcur olduğu için gelen giden pek olmaz.
(Metruk anlamında kullanılmış)
3- O mehcur ve melal biri.
(Özlem çeken anlamında kullanılmış)