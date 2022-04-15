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Mehcur Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Mehcur Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Mehcur Ne Demek, Ne Anlama Gelir Mehcur Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Hecr kökünden türetilen mehcur kelimesi, dilimize Arapçadan geçmiştir. Hecr, kişinin doğup büyüdüğü yerden uzaklaşması ve yıllardır süregelen alışkanlıklarını terk etmesi demektir. Mehcur kelimesinin ilk anlamı ise, sevgilisinden ya da vatanından ayrı düşmüş kişidir. Kelimenin isim hali ''mehcuriyet'' şeklinde yazılır. Mehcur ne demek, ne anlama gelir tüm detayları ile derledik.

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 Mehcur kelimesiyle aynı anlama gelen sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Vareste 2- Ayrı 3- Uzak 4- Öte 5- Mesafeli 6- Metruk 7- Issız 8- Tenha 

 Mehcur Ne Demek, Ne Anlama Gelir? 

 Yaklaşık 5 asırdır kullanılmakta olan mehcur kelimesi, ulaşmak istediği hedeften ya da yanında olmak istediği kişiden uzak kalmış kişi demektir. Bu kelime mekanlar içinde kullanıldığında ise terk edilmiş ve metruk anlamına gelir. 

 Örnek Kelimeler: 

 Mehcur-u mahal: Terk edilmiş yer

 Mehcur-u anil yar: Sevgilisinden ayrı düşmüş 

 Mehcur Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı 

 Türk Dil Kurumuna göre mehcur kelimesi kullanıldığı yere göre üç farklı anlama gelir: 

 İlk Anlamı: Uzaklaşmış, bir köşeye çekilmiş, münzevi

 İkinci Anlamı: Kendi haline bırakılmış, unutulmaya yüz tutmuş

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 Üçüncü Anlamı: Özleyen, hasret çeken 

 Mehcur Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı 

 1- Kaç zamandır sevgilisinden mehcur olduğu için divaneye döndü.

 (Ayrı düşen anlamında kullanılmış) 

 2- Bu yerler mehcur olduğu için gelen giden pek olmaz.

 (Metruk anlamında kullanılmış) 

 3- O mehcur ve melal biri.

 (Özlem çeken anlamında kullanılmış)

 

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