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Meğer Ki Nasıl Yazılır? TDK'ya Göre Meğer Ki Kelimesinin Doğru Yazımı..

#Nasıl Yazılır#Meğer Ki Nasıl Yazılır#TDK
Meğer Ki Nasıl Yazılır TDKya Göre Meğer Ki Kelimesinin Doğru Yazımı..

Meğer ki kelimesinin 'meğerki'' ve ''meğerse'' şeklindeki kullanımı da yaygındır. Farsça kökenli bir sözcük olan meğerki kelimesinin yazımı zaman zaman karıştırılmaktadır. Peki, TDK'ya göre meğerki nasıl yazılır? Ayrı mı yoksa bitişik mi tüm detayları ile derledik.

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Dilimize Farsçadan geçen meğer kelimesi, cümle içerisinde bağlaç olarak görev alır. Genellikle açıklama gerektiren cümlelerde, bir durumun ya da olayın sanıldığı gibi olmadığını anlatmak için meğer kelimesi kullanılır. Bu kelimenin ''meğerki'' ve ''meğerse'' şeklindeki kullanımı da yaygındır. TDK'ya göre meğerki nasıl yazılır? Ayrı mı yoksa bitişik mi tüm detayları ile derledik.

Meğer ki kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükle şu şekilde sıralanabilir:

1- Oysaki 2- Halbuki 3- Anlaşılan

Meğer Ki Nasıl Yazılır?

Farsça kökenli bir sözcük olan meğerki kelimesinin doğru yazımı şu şekildedir:

TDK'YA Göre Meğer Ki Kelimesinin Doğru Yazımı

Türkçede ''ki'' hem bağlaç hem de iyelik eki olarak kullanılır. Ki eki bağlaç olarak kullanıldığında ayrı yazılır. Ancak bazı kelimelerde bu kural geçerli değildir. Örneğin: 1- Sanki 2- Halbuki 3- Oysaki 4- Mademki

TDK'ya göre meğer ki kelimesinin doğru yazımı şu şekildedir:

MEĞERKİ - Doğru
MEĞER Kİ - Yanlış

Örnek Cümle:

''Bize dürüstlük dersi veriyordu meğerki yalancının önde gideniymiş.

 

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