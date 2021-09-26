Meğer Ki Nasıl Yazılır? TDK'ya Göre Meğer Ki Kelimesinin Doğru Yazımı..

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Dilimize Farsçadan geçen meğer kelimesi, cümle içerisinde bağlaç olarak görev alır. Genellikle açıklama gerektiren cümlelerde, bir durumun ya da olayın sanıldığı gibi olmadığını anlatmak için meğer kelimesi kullanılır. Bu kelimenin ''meğerki'' ve ''meğerse'' şeklindeki kullanımı da yaygındır. TDK'ya göre meğerki nasıl yazılır? Ayrı mı yoksa bitişik mi tüm detayları ile derledik.



Meğer ki kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükle şu şekilde sıralanabilir:



1- Oysaki 2- Halbuki 3- Anlaşılan



Meğer Ki Nasıl Yazılır?



Farsça kökenli bir sözcük olan meğerki kelimesinin doğru yazımı şu şekildedir:



TDK'YA Göre Meğer Ki Kelimesinin Doğru Yazımı



Türkçede ''ki'' hem bağlaç hem de iyelik eki olarak kullanılır. Ki eki bağlaç olarak kullanıldığında ayrı yazılır. Ancak bazı kelimelerde bu kural geçerli değildir. Örneğin: 1- Sanki 2- Halbuki 3- Oysaki 4- Mademki



TDK'ya göre meğer ki kelimesinin doğru yazımı şu şekildedir:



MEĞERKİ - Doğru

MEĞER Kİ - Yanlış



Örnek Cümle:



''Bize dürüstlük dersi veriyordu meğerki yalancının önde gideniymiş.