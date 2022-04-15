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Meğazi Ne Demek, Ne Anlama Gelir? İslamda Meğazi Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Meğazi Ne Demek, Ne Anlama Gelir İslamda Meğazi Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Kullanım alanlarına göre merak edilen kelimelerden biri meğazi pek çok kaynak üzerinden araştırılmaktadır. Günümüzde yaygın şekilde kullanılmaya başlanan bu kelime Arapça kökeninden gelmektedir. Anlam bakımından merak edilen bu kelimenin cümle içerisindeki yeri de akıllarda soru işareti bırakmaktadır. Arapça kökenli olan bu kelime hakkında tüm detayları sizler için derledik.

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 Meğazi kelime anlamı ve kökeni pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Savaş hikayeleri anlamına gelen bu kelimenin kökeni arapça olarak bilinmektedir. Kelime anlam bakımından kullanılan mağzat, çoğul olarak meğazi şeklinde cümle içerisinde yer almaktadır. Orduların savaşması anlamına gelerek günümüzde de pek çok kaynakta yer almaktadır. 

 Meğazi Ne Demek, Ne Anlama Gelir? 

 Mağzat kelimesinin çoğul şekli olarak kullanılan meğazi kelimesi savaş anlamına gelmektedir. Orduların birbirleri ile savaşması ya da çarpışması anlamlarında kullanılmaktadır. Eski arap kökenli olan bu kelime günümüzde de pek çok farklı kaynakta yer almaktadır. Arap kitaplarında ve tarih kitaplarına meğazi kelimesi sıklıkla geçmektedir. Anlam bakımından eski savaş tarihini anlamaya yardımcı olan bu kelime orduların savaşı olarak çevrilmektedir. 

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 İslam’da Meğazi Kelimesinin TDK Sözcük Anlamı 

 İslam’da kullanılan meğazi kelimesi savaş yeri ve hikayeleri olarak çevrilmektedir. Savaş tarihinin yer aldığı kitaplarda meğazi kelimesi oldukça fazla geçmektedir. Bu kelime savaş hikayeleri anlamına da gelmektedir. Kullanım alanlarına göre orduların savaşması ya da savaş içerisinde olma durumlarında da meğazi kelimesi tercih edilmektedir.

 

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