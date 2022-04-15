Meğazi Ne Demek, Ne Anlama Gelir? İslamda Meğazi Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Haberin Devamı

Meğazi kelime anlamı ve kökeni pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Savaş hikayeleri anlamına gelen bu kelimenin kökeni arapça olarak bilinmektedir. Kelime anlam bakımından kullanılan mağzat, çoğul olarak meğazi şeklinde cümle içerisinde yer almaktadır. Orduların savaşması anlamına gelerek günümüzde de pek çok kaynakta yer almaktadır.

Meğazi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Mağzat kelimesinin çoğul şekli olarak kullanılan meğazi kelimesi savaş anlamına gelmektedir. Orduların birbirleri ile savaşması ya da çarpışması anlamlarında kullanılmaktadır. Eski arap kökenli olan bu kelime günümüzde de pek çok farklı kaynakta yer almaktadır. Arap kitaplarında ve tarih kitaplarına meğazi kelimesi sıklıkla geçmektedir. Anlam bakımından eski savaş tarihini anlamaya yardımcı olan bu kelime orduların savaşı olarak çevrilmektedir.

Haberin Devamı

İslam’da Meğazi Kelimesinin TDK Sözcük Anlamı

İslam’da kullanılan meğazi kelimesi savaş yeri ve hikayeleri olarak çevrilmektedir. Savaş tarihinin yer aldığı kitaplarda meğazi kelimesi oldukça fazla geçmektedir. Bu kelime savaş hikayeleri anlamına da gelmektedir. Kullanım alanlarına göre orduların savaşması ya da savaş içerisinde olma durumlarında da meğazi kelimesi tercih edilmektedir.