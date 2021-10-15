Mefta ne demek, ne anlama geliyor? Mefta kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

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Mefta kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Merhum

2- Müteveffa

3- Merhume

4- Ölü

5- Mükeffen

6- Müntehir

7- Maslup

8- Maktul

Mefta Ne Demek?

Meyyit kelimesinin çoğulu olan mefta, ölüler demektir. Ancak bu kelime, günümüzde daha çok tekil anlamında kullanılır.

Mefta Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

TDK'ya göre Mefta kelimesinin biri mecaz biri gerçek olmak üzere iki farklı anlamı vardır:

İlk Anlamı: Ölüler

İkinci Anlamı: Mecazen ölü gibi cansız, solgun görünen kişi

Mefta Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

''Gittin arkanda bir mefta bıraktın

Hazin bir gençliği yasta bıraktın.''