Mefsedet Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Mefsedet Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Osmanlı kökenli olması ile beraber günümüzde yerleşik olarak Türkiye'de bulunan kelimeler arasında mefsedet gelmektedir. Türkçe üzerinden belli bir anlamı olması ile beraber, Osmanlıca öğrenmek isteyenlerin duyması gerektiği sözcüklerden biridir.

Mefsedet Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Değişik kelimeler üzerinden ele alınması ile beraber mefsedet kelimesi ifade edilmektedir.

- Bozukluk

- Fenalık

- Fesatçılık

Bu şekilde ile öne çıkan anlamları ile beraber amaca uygun farklı yerlerde kullanmak mümkün. Özellikle Osmanlı dili üzerinden birçok farklı kaynak bu şekilde okuma şansı vermektedir.

Mefsedet Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Türk Dil Kurumu üzerinden ele alındığı vakit aynı şekilde mefsedet kelimesi farklı anlamlar üzerinden değerlendirilir. Bu doğrultuda bozukluk ya da fenalık ile beraber fesatçılık üzerinden anlamlara geldiğini söylemek gerekmektedir. İfade edilen bu anlamları kapsamında Osmanlı dili üzerinden kullanılabilir.

Özellikle birçok değişik yazılı kaynak ile beraber özel eserler üzerinden cümleler daha iyi anlaşılmaktadır. Osmanlı diline ait bir kelime olmasının yanı sıra, Türkçede pek kullanılmayan bir sözcük olduğunu dile getirmek gerekir. Yeni de Osmanlı dilini öğrenmek isteyen ve farklı kaynaklara çevirmeyi arzu eden kişiler adına bu kelime önemli bir yere sahiptir.