Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Medfun Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Arapçada Medfun Kelimesinin Anlamı

Medfun Ne Demek, Ne Anlama Gelir Arapçada Medfun Kelimesinin Anlamı

Dünya üzerinde konuşulan bütün diller binlerce kelime içermektedir. Bu kelimeler arasında dilimize geçmiş olan sözcüklerde bulunur. Yabancı kökenli ve dilimizde ara ara kullanılan kelimelerden bir tanesi medfun sözcüğüdür. Peki medfun ne demek? Ne anlama gelir? Arapçada medfun kelimesinin anlamı? Herkes tarafından bilinmeyen bu sözcük hakkında detayları derledik.

Haberin Devamı

 Medfun, Osmanlıca bir sözcüktür. Ancak bu kelimeyi Arapçada da görebiliriz. Türkçede de zaman zaman kullanılan bu kelime herkes tarafından bilinmese de bilgi yarışmalarında ve bulmacalarda soru olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 Medfun Ne Demek? Ne Anlama Gelir? 

 Medfun, Osmanlıca kökenli sözcük olarak bilinir. Bu nedenle geçmiş zamanda daha fazla kullanılan medfun, yakın zamanda dilimizde sık kullanılmamaktadır. Yine de bilgi yarışmalarında ve bulmaca sorusu olarak görülen ve zaman zaman günlük yaşamda konuşma dilinde kullanılan medfun kelimesinin anlamı defnedilmiş yani gömülmüş demektir. Medfun kelimesine tarihte ilk kez Tennuri eserinde rastlanmıştır. Türkçeye de gömülü ve defnedilen olarak geçmiştir. Osmanlıca da yer alan medfun kelimesinin aynı zamanda Arapça kökenli olduğu da bilinmektedir.

Haberin Devamı

 Arapçada Medfun Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı 

 Arapçada dfn kökeninden gelen medfun, defin etmek ve gömmek anlamlarına gelmektedir. Kelime bilgisi konusunda en açık anlama ulaşabileceğimiz kaynak olan Türk Dil Kurumu kaynaklarında da medfun kelimesinin anlamına baktığımızda gömülmüş şeklinde açıkladığını görmekteyiz. Medfun kelimesi genellikle vefat eden kişi için örn. Karacaahmet mezarlığında medfundur şeklinde kullanılmaktadır.

 

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

İki kafa ve üç kolla doğan bebekler şaşkına uğrattı... Merak edilenleri Türk doktor anlattı

İki kafa ve üç kolla doğan bebekler şaşkına uğrattı... Merak edilenleri Türk doktor anlattı

#Siyam İkizleri
Ev ilanlarında yeni moda... Sadece yabancıya kiralık

Ev ilanlarında yeni 'moda'... 'Sadece yabancıya kiralık'

#Kiralık Ev
Herkesin Kim bu dediği adam... Putinin yakın dostu Ukraynanın Karanlıklar Prensi Medvedçuk...

Herkesin 'Kim bu?' dediği adam... Putin'in yakın dostu Ukrayna'nın 'Karanlıklar Prensi' Medvedçuk...

#Viktor Medvedçuk

BAKMADAN GEÇME!

İki kafa ve üç kolla doğan bebekler şaşkına uğrattı... Merak edilenleri Türk doktor anlattı

İki kafa ve üç kolla doğan bebekler şaşkına uğrattı... Merak edilenleri Türk doktor anlattı

#Siyam İkizleri
Ev ilanlarında yeni moda... Sadece yabancıya kiralık

Ev ilanlarında yeni 'moda'... 'Sadece yabancıya kiralık'

#Kiralık Ev
Herkesin Kim bu dediği adam... Putinin yakın dostu Ukraynanın Karanlıklar Prensi Medvedçuk...

Herkesin 'Kim bu?' dediği adam... Putin'in yakın dostu Ukrayna'nın 'Karanlıklar Prensi' Medvedçuk...

#Viktor Medvedçuk