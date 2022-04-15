Medfun Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Arapçada Medfun Kelimesinin Anlamı

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Medfun, Osmanlıca bir sözcüktür. Ancak bu kelimeyi Arapçada da görebiliriz. Türkçede de zaman zaman kullanılan bu kelime herkes tarafından bilinmese de bilgi yarışmalarında ve bulmacalarda soru olarak karşımıza çıkmaktadır.

Medfun Ne Demek? Ne Anlama Gelir?

Medfun, Osmanlıca kökenli sözcük olarak bilinir. Bu nedenle geçmiş zamanda daha fazla kullanılan medfun, yakın zamanda dilimizde sık kullanılmamaktadır. Yine de bilgi yarışmalarında ve bulmaca sorusu olarak görülen ve zaman zaman günlük yaşamda konuşma dilinde kullanılan medfun kelimesinin anlamı defnedilmiş yani gömülmüş demektir. Medfun kelimesine tarihte ilk kez Tennuri eserinde rastlanmıştır. Türkçeye de gömülü ve defnedilen olarak geçmiştir. Osmanlıca da yer alan medfun kelimesinin aynı zamanda Arapça kökenli olduğu da bilinmektedir.

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Arapçada Medfun Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Arapçada dfn kökeninden gelen medfun, defin etmek ve gömmek anlamlarına gelmektedir. Kelime bilgisi konusunda en açık anlama ulaşabileceğimiz kaynak olan Türk Dil Kurumu kaynaklarında da medfun kelimesinin anlamına baktığımızda gömülmüş şeklinde açıkladığını görmekteyiz. Medfun kelimesi genellikle vefat eden kişi için örn. Karacaahmet mezarlığında medfundur şeklinde kullanılmaktadır.