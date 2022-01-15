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Medcezir nasıl yazılır? Medcezir kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

#Medcezir Nasıl Yazılır? #TDK#Sözlük
Medcezir nasıl yazılır Medcezir kelimesinin TDKya göre doğru yazılışı..

Hem anlamı hem de yazılı üzerinde merak edilen kelimeler içerisine Medcezir gelmektedir. Özellikle ayrı mı yoksa bitişik mi yazılıp yazılmayacağına dair bilgi alınmaya çalışılmaktadır. Peki, medcezir nasıl yazılır? Medcezir kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı konusunda merak edilenler.

 

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Ay'ın Dünya üzerindeki yer çekimi ile beraber denizlerde dalga meydana gelir. Bu doğrultuda gelgitler oluşur ve buna Medcezir denmektedir. Taşıdığı anlam üzerinden günlük yaşamda amaca göre farklı yerlerde kullanılır. Aynı zamanda hem bitişik mi ayrımı olması gerektiği hem de harf üzerinden yazım hataları meydana gelebilmektedir.

Medcezir Nasıl Yazılır?

Özellikle bilimsel açıdan medcezir çok fazla kullanılan bir sözcüktür. Aynı zamanda taşıdığı anlam üzerinden mecazi kapsamda da kullanıldığını söylemek mümkün. Bu doğrultuda yazım hatası yapmamak için Türkçe üzerinden doğru yazılışı, medcezir olarak ifade edilmektedir. Yani diğer bir deyişle bu kelime yine bu harfler üzerinden bitişik şekilde kullanılır.

Medcezir Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

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Türk Dil Kurumu kapsamında ele alındığı vakit bu kelime Medcezir şeklinde yazılmaktadır. Bu yazım ile beraber bitişik olarak cümle içerisinde veya tek başına kullanılabilir. Aynı zamanda bu harf kapsamında da öne çıktığını söylemek gerekir.

‘’Bu gece Medcezir olacak gibi görünüyor.’’

Yukarıda verilen yazım hatasında olduğu gibi amaca uygun şekilde kullanılabilir. Özellikle bilimsel açıdan çok fazla kullanılan, mecazi üzerinden de ele alınan bir sözcüktür. Yazım hatası ve okuma hatası yapmadan verilen bu yapısı üzerinden değerlendirilir.

 

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#Medcezir Nasıl Yazılır?#TDK#Sözlük

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