Mecra Ne Demek? Mecra Nedir? Mecra Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

Mecra kelimesi kökeni Arapçadan gelen ve Türkçede yerleşik olarak değerlendirilen sözcüklerden biridir. Aslında anlamı açısından yanlış bilinen sözcüklerden biri olarak öne çıkıyor. Gerçekte ise iki farklı anlamı bulunmaktadır. Genelde mecra kelimesi dendiği zaman basın ve yayın söz konusu olsa dahi bununla herhangi bir ilgisi yoktur.

Mecra Ne Demek?

Türk Dil Kurumu açısından bakıldığı zaman mecra kelimesi iki farklı anlamı ile değerlendirilir.

- Akarsu yatağı

- Bir işin gidişi ve bir olayın doğrultusu

Bu şekilde her iki anlamı üzerinden de kullanılabilir. Ancak günümüzde taşıdığı bu anlamlar üzerinde gündelik yaşamda çok değerlendirilen bir kelime değildir. Yine de internette ya da bazı yazılı kaynaklarda ve eserlerde karşılaşılan bir sözcüktür. Böylece Yukarıdaki anlamları üzerinde mecra kelimesi ile karşılaştığınız zaman, cümleleri artık daha iyi biçimde idrak edebilirsiniz.

Mecra aslında Türkçede platform veya basın yayın ile beraber herhangi bir alan şeklinde de ifade edilmektedir. Ancak aslında bu anlamları doğru değildir. Daha çok yine de yukarıdaki anlamları üzerinden değerlendirilir ve kullanılır. Siz de bu iki anlamı üzerinde mecra sözcüğünü amaca göre değerlendirebilirsiniz.