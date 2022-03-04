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Mecidiyeköy Hangi Yakada Ve Hangi Adliyeye Bağlı? İstanbul Mecidiyeköy Avrupa Mı Anadolu Yakası Mı

Mecidiyeköy Hangi Yakada Ve Hangi Adliyeye Bağlı İstanbul Mecidiyeköy Avrupa Mı Anadolu Yakası Mı

İstanbul'un en güzel ilçeleri arasında yer alan Mecidiyeköy herkes tarafından merak ediliyor. Daha önce gitmemiş kişiler Mecidiyeköy hakkında araştırmalar yaparak nasıl gidileceğini öğrenmek istiyor. Mecidiyeköy ilçesinin konum bilgileri ve hangi adliyeye bağlı olduğu bireyler tarafından araştırılan bilgiler arasında bulunuyor. Mecidiyeköy hangi yakada ve hangi adliyeye bağlı? İstanbul Mecidiyeköy Avrupa mı Anadolu yakası mı? Mecidiyeköy ilçesi hakkında tüm detayları derledik.

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En kalabalık İstanbul ilçelerinden biri de, Mecidiyeköy ilçesidir. Mecidiyeköy ilçesine kolayca ulaşmak isteyeler öncelikle Avrupa yakasına gitmelidir. Mecidiyeköy, Çağlayan adliyesine bağlı olan bir ilçedir. 

 Mecidiyeköy Hangi Yakada ve Hangi Adliyeye Bağlı? 

 İlçelerle ilgili bireylerin gerçekleştirmiş olduğu bir takım araştırmalar bulunuyor. En çok merak edilen Mecidiyeköy ilçesi de internette bireylerin bilgi sahibi olmak istediği ilçeler arasındadır. İlçeleri araştırarak bilgi edinmek isteyenler genellikle arama motorlarına kullanıyor. 

 Mecidiyeköy ilçesi Avrupa yakasına dahil olan bir ilçedir. Avrupa yakası sınırları içerisinde yer alan ve Çağlayan adliyesine bağlı bir semttir. Bireyler Mecidiyeköy ilçesine Avrupa yakasına giderek ulaşım sağlayabiliyor. 

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 İstanbul Mecidiyeköy Avrupa mı Yoksa Anadolu Yakası mı? 

 İstanbul şehri bilindiği üzere iki farklı yaka üzerine kurulmuştur. Avrupa ve Anadolu yakası olmak üzere bölgelere ayrılmıştır. Bireyler semtlerin hangi yakada odluğunu araştırarak kolayca ulaşmak istiyor. İstanbul içerisinde bulunan Mecidiyeköy ilçesinin konumu da merak ediliyor. Mecidiyeköy ilçesi İstanbul Avrupa yakasındaki ilçelerden biridir.

 

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