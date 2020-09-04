Meçhul Ne Demek? Meçhul Nedir? Meçhul Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

Meçhul kelimesi Arapça kökenli bir sözcüktür. Türkçede çok eski yıllardan günümüze kadar ulaşmış ve köklü olarak yerleşmiş kelimeler arasında yer alır. Türk Dil Kurumu açısından baktığımız zaman bu kelimenin Türkçe karşılığı, ‘Bilinmeyen, bilinmedik’ şeklinde öne çıkıyor.

Meçhul Ne Demek?

Temel anlamı ile beraber meçhul kelimesi aynı zamanda Türkçede birçok değişik durum üzerinden de kullanılmaktadır. Fakat öncelikle TDK açısından ele aldığımız zaman bu kelimenin, ‘’Bilinmedik veya bilinmeyen’ biçiminde ifadesi dikkat çekiyor. Bu kelime hem eşyalar hem hayvanlar ve hem de insanlar için kullanılabilmektedir.

Artık demir almak günü gelmişse zamandan / Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan Y. K. Beyatlı

Yukarıdaki şiirde de söylendiği gibi bilinmeyene doğru gitmek anlamına geliyor. Meçhul kelimesi Türkçede aynı zamanda gizemli veya ne olduğu anlaşılmış gibi ifadeler üzerinden de değerlendirilmektedir. Ancak daha çok bilinmeyen veya bilinmemiş olanı anlatan bir sözcüktür.

Hala gündelik yaşantıda değerlendirilse dahi, yazılı eserlerde çok fazla öne çıkan bir kelimedir. Özellikle eski yazılı kaynaklarda sıkça kullanılmış sözcükler içerisinde yer alıyor. Yukarıda verilen anlamları üzerinde gündelik yaşamda kullanabilir veya karşınıza çıktığı zaman cümleyi daha iyi biçimde idrak edebilirsiniz.