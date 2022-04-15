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Mecal Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Mecal Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Mecal Ne Demek, Ne Anlama Gelir Mecal Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Günlük yaşamda Türkçede hala kullanılan ve geçerli olan sözcüklerden biri olarak mecaz kelimesi öne çıkıyor. Aynı zamanda tam olarak ne anlama geldiği de yine merak edilen konular içerisinde yer almaktadır. Peki mecal ne demek, ne anlama gelir? Mecal kelimesinin TDK sözlük anlamı üzerine merak edilenler.

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Tek başına veya cümle içerisinde günlük hayatta yaygın kullanılan kelimelerden biri mecal sözcüğüdür. Aynı zamanda bu anlamı kapsamında Arapça kökenli bir sözcük olduğunu ifade etmek mümkündür. Yerleşik olarak taşımış olduğu anlam üzerinden Türkçede önemli bir kelimedir. 

 Mecal Ne Demek, Ne Anlama Gelir? 

 Farklı kelimeler üzerinden ele alınması ile beraber mecaz sözcüğü Türkçe üzerinden ifade edilir. 

 - Güç

 - Kuvvet

 - Derman

 - Takat 

 Öne çıkan bu anlamları ile beraber mecal kelimesi amaca göre farklı yerlerde kullanılabilir. Özellikle halk arasında doğrudan taşımış olduğu anlam ile tek başına veya cümle içerisinde oldukça fazla değerlendirilmektedir. 

 Mecal Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı 

 Türk Dil Kurumu açısından ele alındığı zaman mecal kelimesi, kuvvet, güç, takat ve derman şeklinde anlatılır. Bu doğrultuda özellikle cümle içerisinde daha çok kullanılan bir kelimedir. 

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 ‘’Dışarı çıkmaya hiç mecalim kalmadı.’’ 

 ‘’Sana laf anlatacak mecalim yok.’’ 

 Görüldüğü gibi yukarıdaki örnek cümlelerde yer alan mecal kelimesinin yerine diğer anlamlarını yazmak mümkün. Böylece hem eş anlamlı olarak öne çıkmakta hem de tanımı şeklinde ifade edilmektedir.

 

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