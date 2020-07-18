MEB’te atama şartları değişti

Resmi Gazete’de yayımlanan 31189 sayılı yönetmenlikte MEB'de atama şartlarının değiştiği duyuruldu. Buna göre, ilçe milli eğitim müdürü, il milli eğitim müdür yardımcısı ve daire başkanı kadrolarına atama şartlarında değişlik yapıldı. MEB, ilçe milli eğitim müdürü ve il milli eğitim müdür yardımcısı kadrolarına yapılacak atamalarda aranan şartları değiştirdi.

MEB tarafından 18 Temmuz 2020 tarihi itibariyle yürürlüğe sokulan yönetmelikte şu şartlarla atamalar yapılacak:

- İlçe milli eğitim müdürü kadrosuna atanacaklarda; yazılı veya yazılı ve sözlü sınavı kazanarak atanmış olmaları, eğitim kurumu müdürlüğü görevinde en az dört yıl, şube müdürü kadrosunda en az iki yıl ya da bu fıkrada sayılan görev ve kadrolarda toplam dört yıldan az olmamak üzere asaleten görev yapmış ve öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olma şartları aranacak.

- İl milli eğitim müdür yardımcısı kadrosuna atanacaklarda; eğitim kurumu müdürlüğü görevinde en az dört yıl, şube müdürü kadrosunda en az iki yıl ya da bu fıkrada sayılan görev ve kadrolarda toplam dört yıldan az olmamak üzere asaleten görev yapmış olmak şartları aranacak

- Daire başkanı kadrosuna atanacaklarda; şube müdürü, dengi ve daha üst unvanlı kadrolarda ayrı ayrı veya toplamda en az üç yıl asaleten görev yapmış olmak şartları aranacak.

Buna göre, eski yönetmelikte ilçe milli eğitim müdürü kadrolarına atananlardan en az iki yıl şube müdürü olarak görev yapmış olanlar arasından atama yapılırken 18 Temmuz 2020 itibariyle en az iki yıl şube müdürlüğü yapmış olma ya da en az dört yıl eğitim kurumu müdürlüğü yapmış olma şartı aranıyor. İlçe milli eğitim müdürü olmak için ikinci bir alternatif olarak şube müdürlüğü ve eğitim kurumu müdürlüğündeki toplam görev süresi en az dört yıl olması şartı da yönetmelikte yer alıyor. Yeni yönetmelikle birlikte aynı koşullar il milli eğitim müdür yardımcısı kadrosunda yapılacak atamalar için de geçerli kılındı.