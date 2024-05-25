MEB’in YKS denemesi başladı

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MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, YKS’ye hazırlanan öğrencilerin seviyelerini görmeleri ve çalışmalarına yön vermeleri amacıyla ‘YKS’ye Doğru 2024’ adıyla Türkiye geneli çevrim içi YKS denemesi yapma kararı almıştı. Bu deneme testinin ilk oturumu TYT bugün düzenleniyor. İsteyen adaylar Türkçe testinden 40, sosyal bilimlerden 20, temel matematikten 40, Fen Bilimleri testinden ise 20 soru olmak üzere toplamda 120 soruyu kendilerini denemek için çözdü. Adaylar bugün deneme sınavının AYT oturumunda 160 soru, yarınki YDT’de ise 80 soruyla karşılaşacak. YKS denemesi sabah saat 10:00-20:00 arasında erişime açık olacak.

Sınav sonuçları 28 Mayıs’ta açıklanacak. Deneme sınavının soru çözümleri ise sonuçların açıklanması ile Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün Youtube sayfasında yayımlanacak.