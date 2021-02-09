MEB’in uzaktan eğitim karnesi

Koronavirüs salgınıyla birlikte okullarda eğitime ara verildi. 12 Mart’ta başlayan uzaktan eğitim artık hayatın değişmez parçası haline geldi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 Şubat itibarıyla okullarda başlayacak yüz yüze eğitim öncesi uzaktan eğitim sürecini değerlendirdi. Yayınlanan 'Uzaktan Eğitim İzleme ve Değerlendirme Raporu' 41 bin 430 öğrenci, 25 bin 667 öğretmen, 2 bin 197 okul yöneticisi ve 24 bin 489 veli olmak üzere toplamda 93 bin 783 kişi katılımıyla gerçekleşti. Araştırma sonuçlarına göre uzaktan eğitim faaliyetlerinin, eğitimin genel amaçlarıyla tutarlı olduğu sonucu çıksa da yüz yüze eğitimin bir alternatifi olmadığı görüşü öne çıktı.

EN ÇOK VELİLER TAKİP ETTİ

Araştırma sonuçlarına göre göre TRT EBA Lise kanalını en çok veliler takip etti. Kanalda yayınlanan ders videolarının öğrenciler tarafından takip edilme oranı yüzde 82, öğretmenler tarafından takip edilme oranının yüzde 83 olduğu görülürken, çocuğunun ders anlatım videolarını takip ettiğini belirten veli oranı yüzde 85 oldu. Raporda video içeriklerinin ders özelinde tekrar gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi ihtiyacı olduğu belirtildi. Canlı derslerde de benzer sonuçlar ortaya çıktı. Öğrencilerin yüzde 76’sı, velilerin ise yüzde 80’i canlı derslere katıldığını bildirdi.

ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 8.6’SI DERSLERE ERİŞEMİYOR

Araştırmada en çok dikkat çeken konu öğrencilerin derslere erişim durumu oldu. Öğrencilerin yüzde 1.5’i televizyon veya internet erişimi olmadığı için ders anlatım videolarını takip etmediklerini belirtti. İnternete erişimi olmadığı için canlı derslere katılamadığını belirten öğrenci oranı da yüzde 7.1 düzeyinde. Raporda, uzaktan eğitim sürecinin devam etmesi durumunda televizyona veya internete erişim imkânı olmayan çocuklara bu olanağın sunulması ve bu amaçla farklı kurumlardan da destek alınarak kapsamlı çalışma ve projeler geliştirilmesi gerektiği de vurgulandı.

SINAVLARI YÜZ YÜZE İSTEYENLER ÇOĞUNLUKTA

Geçtiğimiz dönem sınavların nasıl yapılacağı tartışma konusu olmuş, ilköğretimde yüz yüze yapılamayan birinci dönem sınavları iptal edilmişti. Okullarını çok özleyen öğrenci ve öğretmenlerin çoğu sınavların uzaktan yapılmasını istemiyor. Araştırmada bazı derslerin sınavlarının internet üzerinden yapılabileceğiyle ilgili ifadeye öğrenciler yüzde 30, öğretmenlerse yüzde 40 katılım gösterdi. Okul yöneticilerinin katılım oranı ise yüzde 56 oldu. Uzaktan eğitim sürecinde sınav notları yerine proje ve performans ödevlerinin notla değerlendirileceği ifadesine de öğrenci katılım oranı yüzde 27’de kaldı. Yani öğrenci görüşleri her iki alternatif için de olumsuz oldu.

SADECE YÜZDE 1’İ TABLETTEN

Araştırmaya katılan öğrenciler arasında ders anlatım videolarını takip ettiğini belirten öğrencilerin oranı yüzde 82 olarak belirlendi. Öğrencilerin, yüzde 31’i videoları televizyondan, yüzde 18’i telefondan, yüzde 11’i bilgisayardan, yüzde 1’i tabletten ve yüzde 39’u da birden çok kaynaktan takip ettiklerini belirtti. Yüzde 16.5’lik kısımsa, televizyona veya internete erişim imkânı olduğu halde ders anlatım videolarını takip etmediklerini ifade etti.

EĞİTİM ALMADAN EĞİTİM VERDİLER

Araştırmaya katılan öğretmenlerin yüzde 77’si süreç öncesinde canlı ders sunumuyla ilgili eğitim almadıklarını belirtti. Buna rağmen öğretmenlerin yüzde 74’ü EBA üzerinden canlı ders yaparak eğitime devam etti. Ayrıca öğretmenlerin neredeyse tamamına yakını canlı ders anlatımları ile yüz yüze eğitim kıyaslamasında canlı derslerin yüz yüze eğitimler kadar etkili olmadığını beyan etti. Ayrıca öğretmenler, kendilerine canlı ders içerikleri hazırlama ve sunma eğitimleri verilmelidir maddesine de büyük oranda katılım gösterdi.

BAZI OKULLARDA HİÇ CANLI DERS YAPILMIYOR

Çalışmaya katılan velilerin 1162’si okulları tarafından canlı ders yapılmadığını belirtti. Tüm katılımcıların içerisinde 1406 veli ise internet erişimleri olmadığı için çocuklarının uygulamaya katılamadığını ifade etti. Raporda “Söz konusu oranları oluşturan öğrenci sayılarına ulaşılması ve koşullarının iyileştirilmesi imkânsız düzeylerde değil” ifadesine yer verildi.

ÖĞRENCİLERİN İLGİSİNİ ÇEKMİYOR

Videoları takip eden öğrencilerin yüzde 58’i yeni konuları ders anlatım videolarından öğrenemediklerini belirtti. Ders anlatım videolarını anlaşılır bulduğunu belirten öğrenci oranı da yüzde 63 düzeyinde kaldı. Videoları takip eden öğrencilerin yüzde 51’i de ders anlatım videolarının ilgilerini çekmediğini belirtti. Çıkan sonuçlardan hareketle raporda, ders anlatım videolarının öğrenciler için daha çok ilgi çekici hale getirilmesi tavsiyesine yer verildi.