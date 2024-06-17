MEB’in ilk yardım eğitimleri hayat kurtarıyor

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MEB, ‘İlk Yardım Eğitici Eğitimi Merkezi’ ile 81 ilin millî eğitim müdürlüğünde Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilen 82 ’İlk Yardım Eğitim Merkezi’ ve 144 ek sınıf olmak üzere toplam 226 sınıfta ilk yardım hizmetleri eğitimi yürütüyor. Bu kapsamda, Bakanlık tarafından eğitici eğitimi verilen 435 öğretmen ve 39 okul hemşiresiyle toplam 474 personelin ‘Sağlık Bakanlığı İlk Yardım Eğitmeni Yetki Belgesi’ ile ilk yardım eğitmeni olarak görev almaları sağlandı.

VELİLER DE SEMİNERE KATILDI

Proje kapsamında, 2019 yılından bugüne kadar toplam 426 bin 915 öğretmene uygulamalı ilk yardım eğitimi verildi. Böylece öğretmenler, okullarda oluşabilecek acil durumlar karşısında müdahale edebilme bilgi ve becerisine sahip oldu. Ayrıca, 2020 yılından itibaren de 3 milyon 17 bin 26 öğrenci ve 118 bin 313 veli de ilk yardım semineri aldı. Bu sayede öğrenci ve velilerin evlerinde ve sosyal hayatta ilk yardım bilincini geliştirmelerine ve ilk yardım kültürü ile hayata hazırlanmalarına katkı sağlandı.

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ÖĞRETMENLER İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

1 milyon 200 bin öğretmene ulaşılması hedeflenen ilk yardım eğitimi faaliyetleri; çalışma ortamlarında sağlıklı şartların oluşturulması, okullarda meydana gelen kazaların olumsuz sonuçlarının azaltılması ve okul güvenliğinde küresel hedeflere ulaşılması konusunda kritik önem taşıyor.