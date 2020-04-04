MEB’in cerrahi maske üretimde hedefi 10 milyon

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), meslek liselerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında başlattığı cerrahi maske üretiminde hedefini büyüttü. Bakanlık, ayda 2 milyon olarak belirlediği maske üretimi hedefini, buna kısa sürede ulaşınca 10 milyona yükseltti. MEB koronavirüs önlemleri kapsamında mesleki ve teknik Anadolu liselerinde üretim kapasitesini harekete geçirmişti. Bu kapsamda, temizlik ve dezenfeksiyon ürünlerinden maske üretimine, tek kullanımlık önlük ve tulumdan yüz koruyucu sipere kadar çok çeşitli ürünlerin seri üretimine geçildi. Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde şu ana kadar 2 milyon maske üretildi ve dağıtıldı. En fazla üretimi, 1 milyon maskeyle İstanbul yaptı. İstanbul'u, Gaziantep, Konya, İzmir, Mersin ve Bursa izledi. Bakanlık, bu aşamada ürünleri üreten cihazların tasarımı ve Ar-Ge çalışmalarına ağırlık verdi. Bu kapsamda, İstanbul'da Otomatik 3 Katlı Telli Ultrasonik Cerrahi Maske Makinesi üretildi ve günde yaklaşık 100 bin maske üretmeye başladı. İstanbul'da 2 yeni ultrasonik cerrahi maske makinesinin üretimi de haftaya tamamlanacak.

‘İLLERE AR-GE İÇİN ALTYAPI DESTEĞİ VERİLDİ’

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, koronavirüsle mücadele kapsamında meslek liselerinin üretim kapasitesini harekete geçirdiklerini hatırlattı. Temizlik ve dezenfeksiyon malzemelerinden cerrahi maskeye, tek kullanımlık önlük ve tulumdan yüz koruyucu sipere kadar üretimi yapılan tüm alanlarda altyapıyı güçlendirdiklerini belirten Özer, şöyle konuştu:

"Yoğun ve seri şekilde üretim yapıyoruz. Ayrıca seçtiğimiz illerde ihtiyaç duyulan biyomedikal cihazların üretimi için de Ar-Ge çalışmalarını koordine ediyoruz. İllerimize ciddi Ar-Ge altyapı desteği verdik.

İSTANBUL'DA AYDA 5 MİLYON MASKE ÜRETİLECEK

İstanbul'da üretilen Otomatik 3 Katlı Telli Ultrasonik Cerrahi Maske Makinesi saniyede iki maske yapabiliyor. Önümüzdeki hafta bu makineden iki tane daha üreteceğiz ve üretime dahil edeceğiz. Kendimize ayda 2 milyon maske üretimi hedefi koymuştuk. Şu an itibarıyla iki hafta gibi kısa sürede bu hedefe ulaştık. Otomatik 3 katlı telli ultrasonik maske makinesini üretince hedefimizi güncelledik. Yeni hedefimiz, tüm meslek liselerimizde ayda 10 milyon cerrahi maske üretmek. Bu üretimin yarısını İstanbul'da gerçekleştireceğiz ve İstanbul'da Valiliğimizle koordineli şekilde ihtiyaç duyulan noktalara ulaştıracağız. Diğer illerimizde de il müdürlerimiz, valiliklerimizle koordineli şekilde üretim ve dağıtım sürecini yürütüyor.

GÖNÜLLÜ MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİMİZE ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM

Bakanlık merkez teşkilatı ve illerde görevli personel büyük fedakarlıklarla süreci yönetti. Süreci başarıyla koordine eden Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile destek veren bakanlığın ilgili birimlerine teşekkür ediyorum. Ülkemizde tüm illerde fedakarca gayret gösteren tüm yöneticilerimize, mesleki eğitim öğretmenlerimiz ve öğrencilerimize, okul yöneticilerimize en içten şükranlarımı sunuyorum. Gönüllü öğrencilerimiz, koronavirüs mücadelesine destek vermek için gerekli tüm önlemleri alarak, fedakarca sürece katkı sundu. Dezenfektan üretiminden maskeye, tuluma, önlüğe ve yüz siperine kadar bu mücadele ihtiyaç olan ürünlerin üretimde öğretmenlerine yardım ettiler ve bu mücadeleye çok önemli katkıları oldu. Alınan kararlar doğrultusunda artık onlar evlerinde olacak ve bu vazifeyi öğretmenlerimiz yürütecek. Bu süreçte, gönüllü olarak görev alan meslek lisesi öğrencilerimize tekrar şükranlarımı sunuyorum."