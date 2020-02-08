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Eğitim
AA
Haber Giriş: 08.02.2020 - 15:14,Son Güncelleme:/

MEB'in aylık bülteni ‘Bizden’in üçüncü sayısı yayımlandı

MEB’in aylık olarak yayımladığı ‘Bizden’ adlı bültenin üçüncü sayısı yayımlandı. Bu ayki bültenin konuları; ‘ev işleri’, ‘çalışma ortamın nasıl olması gerektiği’ ve ‘sorumlu çocuk yetiştirmek için gerekli aile ve ev iklimi’.

MEB'in aylık bülteni ‘Bizden’in üçüncü sayısı yayımlandı
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, çocukların gelişim sürecinde etkin rol model olan velileri pratik bilgilerle daha aktif şekilde desteklemek amacıyla hazırlanan ‘Bizden’ adlı aylık bültenin üçüncü sayısı yayımlandı. Velilere ulaştırılmak üzere öğrencilere dağıtılan bülten, bu ay ‘ev işleri’, ‘çalışma ortamın nasıl olması gerektiği’ ve ‘sorumlu çocuk yetiştirmek için gerekli aile ve ev iklimi’ konularından oluşuyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bültende ‘Ziya öğretmen diyor ki’ başlığı altında bir yazı kaleme aldı. Yazısında öğrencilerin anne ve babalarına hitap eden Selçuk, ikinci döneme başlanan şu günlerde çoğu anne babanın çocuklarının okul başarısına odaklandıklarını tahmin ettiğini belirtti. Çocukların okul başarılarını okulda dersi dinlemek, evde ders çalışmak ve ödevlerini yapmak dışında etkileyen başka detaylar bulunduğunu belirten Selçuk, şunları söyledi:
"Bu detaylardan bazılarının aksaması, örneğin aile içindeki huzursuzluklar ve sevgi-saygı bağlarının bozulduğu bir ev ortamı, çocuğun okulda kendini derslerine vermesini olumsuz olarak etkiler. Kahvaltısını yapmadan okula aç gelen çocuk derslerine odaklanamaz. Yeterli seviyede uyumayan çocuk gün boyu uyku halinde olur ve gününü verimli geçiremez. Tüm bunlar birer detay gibi görünse de bütünün önemli parçalarıdır ve bunları düzenlemek sadece anne babanın sorumluluğundadır. Hepimiz çocuklarımızın daha iyi bir geleceğe hazırlanmasını istiyoruz. Sorunlu değil sorumlu bireyler yetiştirmek meselemiz. Bu yüzden sizler evlerinizde, bizler okullarımızda hep birlikte bir gayret içerisinde çocuklarımızın eğitim yolculuğunu destekleyeceğiz."

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