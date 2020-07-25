MEB'in açık öğretim sınavları 25-26 Temmuz’da

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açık öğretim lisesi, mesleki açık öğretim lisesi ile açık öğretim imam hatip lisesi sınavları, 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılıyor. MEB Ölçme, Değerlendirme Ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, sınavlarla ilgili ‘Dikkat Edilecek Hususlar’ kılavuzunu yayımladı. Kılavuza göre, Açık Öğretim Kurumları Sınavı, tüm sınav merkezlerinde aynı anda başlayacak ve aynı anda sona erecek. Sınavda açık öğretim lisesi, açık öğretim imam hatip lisesi ile mesleki açık öğretim lisesi öğrencileri aynı salonlara, açık öğretim ortaokulu öğrencileri farklı salonlara yerleştiriliyor.

KİTAPÇIKLAR 27 TEMMUZ’DAN SONRA DAĞITILACAK

Öğrenciler, geçerli kimlik belgesiyle sınav giriş belgesini kontrol ederek ve güvenlik görevlileri tarafından sınav binasına alınacak. Geçerli kimlik belgesi ibraz edemeyenler sınava giremeyecek. Sınav giriş belgesi olmayan öğrenciler, mağdur olmamaları için salon yoklama listesinden kontrol ederek sınavlara alınacak. Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içerisinde sınav binasına gelen öğrencilerin sınava alınacak ama ek süre verilmeyecek. İlk 15 dakikadan sonra gelenler ise sınava alınmayacak. Sınav güvenliğinin sağlanması için ilk 30 dakikadan önce ve son 15 dakika içinde hiçbir öğrenciyi dışarı çıkamayacak. Soru kitapçıkları, 27 Temmuz’dan tarihinden itibaren isteyen öğrencilere dağıtılacak.

SINAV TARİHLERİ

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ, MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ, AÇIK ÖĞRETİM İMAM HATİP LİSESİ

1. Oturum: 25 Temmuz 2020 – Saat 09.30 (180 dakika-en fazla 8 ders)

2. Oturum: 25 Temmuz - Saat 14.00 (180 dakika-en fazla 8 ders)

3. Oturum: 26 Temmuz - Saat 09.30 (180 dakika-en fazla 8 ders)

AÇIK ÖĞRETİM ORTAOKULU

1. Oturum: 25 Temmuz 2020 Cumartesi günü - saat 09:30 (150 dakika- en fazla 6 ders)

2. Oturum: 25 Temmuz 2020 Cumartesi günü - saat 14:00 (150 dakika-en fazla 6 ders)