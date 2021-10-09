MEB'e 3 genel müdür 1 il müdürü ataması

Haberin Devamı

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne Cevdet Vural, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü’ne Cemal Yıldız, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’ne Halil İbrahim Topçu, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ise Serkan Gür atandı.

Halil İbrahim Topçu, sosyal medyada yaptığı paylaşımda;

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın takdir ve tensipleri ile MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne atanmış bulunmaktayım. Şahsımı bu göreve layık gören Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer’e teşekkürlerimi arz ederim” diyerek teşekkür etti.