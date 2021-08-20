MEB’den ‘yüz yüze’ talimatı

Talimatlar doğrultusunda tüm okullarda MEB’in hazırladığı hijyen kurallarını anlatan afişler herkesin görebileceği yerlere asılacak. Okulların açıldığı hafta, öğrenci ve öğretmenlere maske ve antiseptikten oluşan hijyen kitleri dağıtılacak. Ayrıca İl İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri koordinatörlerinin koordinasyonunda, ‘okulum temiz’ denetçileri tarafından temizlik ve hijyen şartlarının periyodik olarak takip ve gözetimi yapılacak.

Bu doğrultuda yapılacak hazırlıklar için il müdürlüklerine tahsis edilen ödenekler de illere göre belirlenerek, il ve ilçe müdürlüklerine bildirildi.