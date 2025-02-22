MEB’den yeni yönetmelik

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‘Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikte, merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okulların belirlenmesi, mesleki ve teknik eğitim kurumlarına yönelik düzenlemeler, devamsızlıkla ilgili yeni kurallar ve öğretmenlerin görevlerine ilişkin güncellemeler yapıldı. Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar, her yıl izleme ve değerlendirmeye tabi tutulacak ve gerekli başarıyı gösteremeyen okullar, bu kapsamdan çıkarılabilecek. Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullara atanan öğretmen ve görevlendirilen yöneticiler de Milli Eğitim Akademisi’nde Bakanlıkça belirlenen eğitimlere katılacak.

DEVAMSIZLIK SÜRESİ DOLANLAR

Yeni düzenlemeye göre, devamsızlık süresini dolduran öğrenciler, derslere devam edemeyecek, sınavlara giremeyecek ve teşekkür, takdir, onur ve üstün başarı belgesi alamayacak. Öğrenim hakkı bulunanlar, bir sonraki yıl eğitimlerine devam edebilecek. Bulunmayanlar ise açık öğretim lisesi, mesleki açık öğretim lisesi veya mesleki eğitim merkezine yönlendirilecek. Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin teorik derslerde devamsızlık süresi, toplam ders saatinin altıda birini geçemeyecek. Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan öğrencilerin, ilgili işletmelerle sözleşmeleri feshedilecek ve sigorta çıkışları yapılacak.

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ÖĞRETMENLERİN BAŞARISI ANALİZ EDİLECEK

Yönetmelikle, mesleki ve teknik eğitim kurumlarının bölge, ihtisas, sektör içi ve sektöre entegre okul olarak belirlenmesine ilişkin de düzenlemeler getirildi. Sektöre entegre okullara, 9 ve 10’uncu sınıflarını farklı okullarda tamamlayan öğrenciler, 11’inci sınıftan itibaren nakil yoluyla geçiş yapabilecek. Ayrıca, okullarda yıllık izleme ve değerlendirme faaliyetleri yürütülerek öğretmenlerin başarı durumları analiz edilecek. Diğer yandan merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullara atanan öğretmen ve görevlendirilen yöneticiler, Milli Eğitim Akademisinde Bakanlıkça belirlenen eğitimlere katılacak.

SORUMLULUK SINAVLARI İKİ AŞAMADA

Yabancı dil öğretmenlerine, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından hizmet içi eğitim verilecek. Türk dili ve edebiyatı ile yabancı dil derslerinde yapılacak sorumluluk sınavları yazılı ve uygulamalı olarak iki aşamada yapılacak. Güzel sanatlar ve spor liseleri ile geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar, musiki ve spor programı ya da projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerine nakil ve geçiş yapılırken sınıf seviyesine uygun yetenek sınavları da yapılacak.

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KONTENJAN ŞARTI ARANMADAN NAKİL

Öte yandan öğrencinin veya velisinin can güvenliği riski, doğal afet, velinin kamu görevine atanması gibi zorunlu hallerde öğrenciler, kontenjan şartı aranmaksızın farklı okullara nakledilebilecek. Nakil işlemlerinde öğrencinin merkezi sınav puanı ve yerel yerleştirme kriterleri dikkate alınacak.

BEDEN EĞİTİMİ DERSİNE RAPOR ŞARTI

Öğretmenlerin görev ve yetkilerine yönelik düzenlemeler de yönetmelikte yer aldı. Buna göre, engelli öğretmenler ve engelli yakını olan öğretmenlerin ders programları, engel durumları göz önünde bulundurularak düzenlenecek. Beden eğitimi dersine katılamayacak öğrenciler için resmi sağlık kuruluşlarından alınan rapor zorunlu hale getirildi. Düzenlemeyle Öğrenci gelişim dosyası uygulaması da getirildi.