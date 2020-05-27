MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriMEB'den yeni soru destek paketi
GeriEğitim MEB'den yeni soru destek paketi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 27.05.2020 - 14:34,Son Güncelleme:

MEB'den yeni soru destek paketi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
MEB'den yeni soru destek paketi
Abone Olgoogle-news

MEB, lise öğrencileri için tüm sınıf seviyelerinde tekrar testlerinden oluşan 750 soruluk dördüncü 'Soru Destek Paketi'ni yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), uzaktan eğitim döneminde öğrencilere ek kaynak oluşturmak için liselerin tüm sınıf seviyelerinde birinci döneme ait müfredat ve kazanımları kapsayan 490 soruluk birinci Soru Destek Paketi'ni 9 Nisan’da; 750 soruluk ikinci Soru Destek Paketi'ni 27 Nisan’da, 750 soruluk üçüncü Soru Destek Paketi'ni ise 8 Mayıs’ta yayımlanmıştı. 750 soruluk dördüncü destek paketi Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün web sitesinden (//odsgm.meb.gov.tr/) erişime açıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuyla ilgili şunları söyledi:
Lise öğrencilerimizin birinci döneme ait derslerini gözden geçirmelerine destek olmak için 9, 10, 11 ve 12'nci sınıf birinci döneme ait derslerin müfredat ve kazanımlarını kapsayan 750 sorudan oluşan dördüncü soru destek paketini bugün öğrenci ve öğretmenlerimizin kullanımına sunduk. Tekrar testlerinin hazırlanmasına büyük emek veren Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Soru Oluşturma ve Geliştirme Daire Başkanlığı çalışanlarına teşekkür ederim.”

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle