MEB'den yeni soru destek paketi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), uzaktan eğitim döneminde öğrencilere ek kaynak oluşturmak için liselerin tüm sınıf seviyelerinde birinci döneme ait müfredat ve kazanımları kapsayan 490 soruluk birinci Soru Destek Paketi'ni 9 Nisan’da; 750 soruluk ikinci Soru Destek Paketi'ni 27 Nisan’da, 750 soruluk üçüncü Soru Destek Paketi'ni ise 8 Mayıs’ta yayımlanmıştı. 750 soruluk dördüncü destek paketi Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün web sitesinden (//odsgm.meb.gov.tr/) erişime açıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Lise öğrencilerimizin birinci döneme ait derslerini gözden geçirmelerine destek olmak için 9, 10, 11 ve 12'nci sınıf birinci döneme ait derslerin müfredat ve kazanımlarını kapsayan 750 sorudan oluşan dördüncü soru destek paketini bugün öğrenci ve öğretmenlerimizin kullanımına sunduk. Tekrar testlerinin hazırlanmasına büyük emek veren Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Soru Oluşturma ve Geliştirme Daire Başkanlığı çalışanlarına teşekkür ederim.”