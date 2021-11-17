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MEB’den yazılım eğitimi

#Milli Eğitim Bakanlığı#Geleceği Yazanlar Programı#Yazılım
MEB’den yazılım eğitimi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), üniversite öğrencileri ve mezunlarının yazılım ve uygulama geliştirme eğitimi alması için harekete geçti. “Geleceği Yazanlar Programı" kapsamında lisans mezun ve öğrencilerinin istihdam sürecine katkı sağlamak hedefleniyor.

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MEB, üniversite öğrencilerinin yazılım ve uygulama geliştirme eğitimi için Turkcell ile protokol imzaladı. Eğitim programları protokol kapsamında, taraflarca belirlenecek ve gerekli planlamalar yapılacak. Protokol kapsamına alınan okullara alt yapı ve eğitimlerle ilgili malzeme desteği sağlanacak. Öğrencilerin işletmelerdeki mesleki eğitimini işletmenin tesislerinde alacak.

EĞİTİM SONUNDA İŞ İMKANI
ı6 ya da 8 ay sürecek Geleceği Yazanlar Programı eğitimi için başvurular, 17 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında alınacak. Başvuru yapacak kişi sayısıyla ilgili ise bir sınırlama bulunmuyor. Yazılım uzmanları tarafından verilecek eğitim kapsamında katılımcılar, veri bilimi ve mobil uygulama gibi alanlarda eğitim alacak ve eğitim sonunda MEB onaylı sertifika almaya hak kazanacaklar. Ayrıca kod yazmayı öğrenecek katılımcılardan başarılı olanlar, eğitim sonunda Turkcell’in yeni yazılım şirketinde çalışma imkanı bulacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu ile proktol imzaladığı törende “Bugün de Türkiye’nin yazılım alanındaki insan kaynağı ihtiyacını gidermek için çok önemli bir adım atıyoruz ve bu adım bünyesinde ilkleri barındırıyor“ dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

YAZILIM ALANINDA BİR İLK
“3 yıl içerisinde İstanbul Sanayi Odası ve İstanbul Ticaret Odası’yla birlikte çok önemli adımlar attık. Aynı şekilde mesleki eğitimle ilgili de çok önemli adımlar attık. Özellikle Mesleki Eğitim Merkezleri, Türkiye’de ‘aradığım elemanı bulamıyorum’ retoriğini ortadan kaldıracak en önemli enstrümanlardan bir tanesi. Bugün de Türkiye’nin yazılım alanındaki insan kaynağı ihtiyacını gidermek için çok önemli bir adım atıyoruz ve bu adım bünyesinde ilkleri barındırıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız külliyede ‘Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi’nin kapanması ve 50 ARGE merkezinin açılması töreninde tüm kamuoyuyla paylaştı. Mesleki eğitim merkezlerinde ilk defa 6 ay gibi kısa süreli eğitimlerle lise ve üstü diplomaya sahip olan gençlerimizin iş gücü piyasasına geçişinde esnek bir yapı oluşturduk. İhtiyaç olan insan kaynağını karşılamak üzere önemli bir düzenlemeyi hayata geçiriyoruz. MEB olarak alt yapısını tamamladık ve bunun ilk adımını atıyoruz. Bu 6 aylık program sonunda tüm uzmanların katılımıyla gençlerimizin hızlı bir şekilde istihdam edilmesinin önünü bugün İstanbul’dan başlayarak açıyoruz. Bu sadece başlangıç, sadece üniversite öğrencileri için başlayan bu program yazılımdaki insan kaynağı ihtiyacını karşılamak için önemli bir adım. Yazılım demişken, savunma sanayindeki yazılımı eğer siz üretmezseniz, o cihaza hükmedebilmeniz mümkün değil. 21’inci yüzyılda yazılım bir milli güvenlik meselesi. MEB olarak bu alana ciddi yatırım yapacağız. 2022 yılından itibaren bu programı tüm lise öğrencilerine açacağız. Bunun müjdesini de vermiş olalım Bu işbirliğini hayırlara vesile olmasını diliyorum.”

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6 FARKLI ODAKTA YAZILIM EĞİTİMLERİ
6 ay sürecek bootcamp programında katılımcılara 6 farklı odakta eğitim ve gelişim imkânları sunulacak. Bu eğitimler şunlardan oluşuyor: Swift Developer, Kotlin Developer, Java Developer, Net Developer, Data Scientist, Applications Operations

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#Milli Eğitim Bakanlığı#Geleceği Yazanlar Programı#Yazılım

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