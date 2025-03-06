MEB’den ‘yapay zeka’ hamlesi

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YEĞİTEK bünyesinde yeni kurulan Yapay Zekâ ve Büyük Veri Uygulamaları Daire Başkanlığı, eğitim alanındaki dijitalleşme ve veriye dayalı karar alma süreçlerini güçlendirmeyi hedefliyor. Başkanlık, eğitim ve öğretimde yapay zekâ uygulamalarının kullanım alanlarını belirleyecek, büyük veri ve yapay zekâ odaklı stratejiler geliştirecek ve yapay zekâ okuryazarlığını artırmaya yönelik eğitim programları ile materyaller hazırlayacak.

GÜVENLİ VE ETKİN KULLANIMA TEŞVİK

Yapay Zekâ ve Büyük Veri Uygulamaları Daire Başkanlığı, yapay zekâ uygulamalarının geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi süreçlerini yönetecek. Aynı zamanda eğitimde yapay zekâ kullanımına yönelik etik standartların belirlenmesi için çalışmalar yürütecek. Bunun yanı sıra, bilgi teknolojileri alanında ulusal ve uluslararası projelere de öncülük edecek olan Başkanlık, yapay zekânın eğitimde güvenli ve etkin kullanımını da teşvik edecek. Öğretmenlik mesleğine katkı sunacak uygulamalar da geliştirilecek olan Başkanlık, farklı veri türlerinin ortak formata dönüştürülmesini ve veri sözlüğü oluşturulmasını sağlayacak.

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GELECEĞİN ÖĞRENME DENEYİMİ ŞEKİLLENECEK

Başkanlık tarafından eğitimde yapay zekâ kullanımını güvenli hale getirmek için çalışmalar yürütülürken veri güvenliği ve gizliliği konusunda da düzenlemeler yapılacak. Öte yandan eğitimde yapay zekâ ekosistemini güçlendirmek amacıyla ulusal ve OECD, UNESCO gibi kuruluşlarla uluslararası iş birlikleri kurulacak. Bu iş birlikleri, eğitimde yenilikçi projelerin geliştirilmesini ve en iyi uygulamaların paylaşılmasını sağlayacak. MEB, eğitimde kaliteyi artıracak ‘yapay zekâ ve büyük veri’ hamlesiyle dijital dönüşümü destekleyerek geleceğin öğrenme deneyimini şekillendirecek.