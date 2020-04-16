MEB’den 'uzaktan eğitim, yakından ilgi' seti

Milli Eğitim Bakanlığı, (MEB) koronavirüs önlemleri kapsamında evlerinde vakit geçiren aile üyelerinin yakın ilişkiler kurarak güçlü bir aile bağı oluşturmasına katkı sağlamak için kılavuz, günlük program ve etkinlik tavsiyelerinden oluşan 'Uzaktan Eğitim Yakından İlgi' başlıklı bir set hazırladı. Okulöncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencileri ile velileri için hazırlanan öneri seti, MEB ve EBA internet sitelerinden yayımlandı. Ayrıca, velilerin kılavuza ulaşabileceği link, cep telefonlarına kısa mesaj olarak da gönderildi.

'GÜZEL ANILAR BİRİKTİRİN'

Koronavirüsle birlikte yaşanan ruhsal travma ve uzaktan eğitim sürecinde, velilerin artan yükünü paylaşmak ve biraz olsun hafifletebilmek düşüncesiyle daha önce yaptıkları çalışmaları da hatırlatan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, aynı hedef doğrultusunda velilere kaynaklık edecek bu yeni çalışmayla ilgili şunları söyledi:

“Şartların bizi getirdiği noktada çocuklarımızın, aileleriyle evlerinde geçirdiği zaman çok kıymetli. Vaktimizi, hep beraber eğlenerek, öğrenerek, aile bireyleriyle daha da yakınlaşarak ve en önemlisi güzel anılar biriktirerek geçirmek için uzmanlarımızla titiz bir çalışma yaptık ve ortaya bu kapsamlı set ortaya çıktı. ‘Uzaktan Eğitim Yakından İlgi’, aslında yapmak istediğimizi çok güzel özetliyor. Okul öncesi, ilkokul ve ortaokulda okuyan her sınıf düzeyindeki çocuklarımız için ayrı etkinlikler, ayrı öneriler hazırladık. Ben biliyorum ki bu etkinliklerle çocuklarımız kadar velilerimiz de eğlenecek.”

OYUN, EGZERSİZ, OKUMA ÖNERİLERİ

Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencileri için hazırlanan kılavuzda, öğrenci ve ailelerine “Bu süreçte yanınızda, yakınınızdayız. Birlikte atlatacağız” mesajı verilirken, çocuklarla yetişkinlerin eğlenceli ve aynı zamanda öğretici aktiviteler yapabilmeleri için öneriler sunuluyor. Kılavuzda, ebeveynlere yönelik “Sakin ve soğukkanlı olun”, “Haber saatini sınırlandırın”, “Destekleyici olun”, “Eğlenmeyi ihmal etmeyin” tavsiyesinde bulunuluyor. Ayrıca, evin her köşesinde ve odasında uygulanabilecek etkinlik önerileri de sunuluyor. Çocukların fiziksel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmek amacıyla hikâyeleştirme, oyun, egzersiz, okuma önerileri yer alıyor. Kılavuzun içinde fen bilimleri ve matematik etkinlikleri içeren bölümler de bulunuyor.

100 ETKİNLİK

Günlük program şeklinde 100 etkinliğin listelendiği 23 posterde çocukların evde geçirdiği zamanın sağlıklı, keyifli ve verimli bir şekilde değerlendirilebilmesi için yapılacaklar adım adım, saat saat sunuluyor. O etkinliklerden bazıları şöyle:

-Farklı bir dilde şarkı ezberleyebilir misin?

-Bir öykü kitabı yazabilirsin

-Ülkemiz için önemli olan tarihleri öğrenebilirsin

-İnternetten orgami yapmayı öğrenebilirsin

-Kısa egzersizler yapabilirsin

-Evde yapabileceğin deneyleri araştırabilirsin