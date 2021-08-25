MEB’den uyum eğitimi

Bakanlık tarafından illere gönderilen yazıda, Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin yeni öğretim dönemi mesleki çalışmalarına ilişkin bilgi verildi. Bu kapsamda eğitimlerde rehber öğretmen ve psikolojik danışmanların desteği alınacak. Okulların açıldığı ilk 2 haftada öğrencilere uygulanacak olan psikoeğitim programının tanıtımı, nasıl uygulanacağıyla ilgili bilgilendirme eğitimleri ve öğretmenlerin psikoeğitim programı uygulama becerilerinin artırılması hedefleniyor.

Eğitimde, salgın hastalık sonrası psikolojik sağlamlığı güçlendirmek ve öğrencilerin okula uyumlarını desteklemek, salgın hastalık psikoeğitim programları ve COVID-19 salgın sürecinin önleyici tedbirlerin alınması konularında tüm öğretmenler bilgilendirilecek. Bu çerçevede COVID-19 salgını döneminde öğretmenlerin karşılaştıkları ve karşılaşabilecekleri zorluklarla başa çıkabilme, esnek düşünebilme ve uyum sağlamalarına yardımcı olma ile iyi oluş düzeylerinin artırılması amaçlanıyor.