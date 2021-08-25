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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 25.08.2021 - 14:42 | Son Güncelleme:

MEB’den uyum eğitimi

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MEB’den uyum eğitimi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğretmenlere yönelik yeni öğretim yılı mesleki çalışma dönemi faaliyetleri 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Mesleki çalışma programı kapsamında öğrencilerin öğrenme kayıplarına ilişkin alınacak tedbirler değerlendirilecek.

Bakanlık tarafından illere gönderilen yazıda, Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin yeni öğretim dönemi mesleki çalışmalarına ilişkin bilgi verildi. Bu kapsamda eğitimlerde rehber öğretmen ve psikolojik danışmanların desteği alınacak. Okulların açıldığı ilk 2 haftada öğrencilere uygulanacak olan psikoeğitim programının tanıtımı, nasıl uygulanacağıyla ilgili bilgilendirme eğitimleri ve öğretmenlerin psikoeğitim programı uygulama becerilerinin artırılması hedefleniyor.
Eğitimde, salgın hastalık sonrası psikolojik sağlamlığı güçlendirmek ve öğrencilerin okula uyumlarını desteklemek, salgın hastalık psikoeğitim programları ve COVID-19 salgın sürecinin önleyici tedbirlerin alınması konularında tüm öğretmenler bilgilendirilecek. Bu çerçevede COVID-19 salgını döneminde öğretmenlerin karşılaştıkları ve karşılaşabilecekleri zorluklarla başa çıkabilme, esnek düşünebilme ve uyum sağlamalarına yardımcı olma ile iyi oluş düzeylerinin artırılması amaçlanıyor.

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