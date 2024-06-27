MEB’den ‘Tercih Süreci Ebeveyn Kılavuzu’

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Ortaokul 8’inci sınıfta eğitim gören 1 milyon 38 bin 192 öğrenciye yönelik 2 Haziran’da düzenlenen LGS kapsamındaki merkezî sınavın sonuçlarının açıklanmasından sonra başlayacak tercih süreci için MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ‘Tercih Süreci Ebeveyn Kılavuzu’ hazırladı. Kılavuzda, tercih süreci, lise türleri, nakil işlemleri ve yerleştirmelere ilişkin bilgiler ile sıkça sorulan sorular ve öneriler gibi detaylı konu başlıkları yer alıyor. Aynı zamanda tercih kontrol listesi, okul türleri ve yerleştirme detaylarına da yer verilen kılavuza genel müdürlüğün internet sitesinden ulaşılabiliyor.