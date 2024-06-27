×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLEREğitimMEB’den ‘Tercih Süreci Ebeveyn Kılavuzu’

MEB’den ‘Tercih Süreci Ebeveyn Kılavuzu’

Güncelleme Tarihi:

#MEB#LGS#Tercih Süreci Ebeveyn Kılavuzu
MEB’den ‘Tercih Süreci Ebeveyn Kılavuzu’
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2024 17:54

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavın tercih süreci hakkında ailelere kapsamlı bilgi verilmesi amacıyla ‘Tercih Süreci Ebeveyn Kılavuzu’ hazırlandı.

Haberin Devamı

Ortaokul 8’inci sınıfta eğitim gören 1 milyon 38 bin 192 öğrenciye yönelik 2 Haziran’da düzenlenen LGS kapsamındaki merkezî sınavın sonuçlarının açıklanmasından sonra başlayacak tercih süreci için MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ‘Tercih Süreci Ebeveyn Kılavuzu’ hazırladı. Kılavuzda, tercih süreci, lise türleri, nakil işlemleri ve yerleştirmelere ilişkin bilgiler ile sıkça sorulan sorular ve öneriler gibi detaylı konu başlıkları yer alıyor. Aynı zamanda tercih kontrol listesi, okul türleri ve yerleştirme detaylarına da yer verilen kılavuza genel müdürlüğün internet sitesinden ulaşılabiliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#MEB#LGS#Tercih Süreci Ebeveyn Kılavuzu

BAKMADAN GEÇME!