MEB’den son hatırlatmalar

Bakanlığın Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, 2021 yılı “Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav” ile ilişkili olarak uygulanma süreci, sınava giderken getirilmesi gerekenler ve sınav giriş belgeleriyle ilgili bilgilendirildi.

MEB’in paylaşımı şöyle:

“SINAVIN UYGULANMASI

- Öğrenciler sınava kendi okullarında girecek.

- Sınav 6 Haziran 2021 Pazar günü saat 9.30’da başlayacak.

- Öğrencilerin saat 9.00’da sınava girecekleri binada hazır olmaları gerekiyor.

- Sınav 6 Haziran 2021 Pazar günü iki oturum halinde uygulanacak.

- İlk oturum 9.30’da başlayacak ve 75 dakika sürecek.

- İkinci oturum ise 11.30’da başlayacak ve 80 dakika sürecek.

ÖĞRENCİLERİN SINAVA GELİRKEN YANINDA GETİRMESİ GEREKENLER NELERDİR?

Öğrenciler sınava gelirken yanlarında

* Geçerli kimlik belgesi,

* Koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem,

* Kalemtraş ve

* Leke bırakmayan yumuşak silgi bulundurmalı.

SINAV GİRİŞ BELGELERİNE NASIL ULAŞACAĞIZ?

Sınav giriş belgesi okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamdan alınıp onaylanarak sınav salonunda hazır bulundurulacak. Öğrenciler herhangi bir işlem yapmayacak.”