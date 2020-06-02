MEB'den sınıf geçmeyle ilgili yazı

Bu durumda derslerin bir döneme ait puanları yıl sonu puanı sayılacak. Oluşan bu yıl sonu puanı, ağırlıklı puan, yılsonu başarı puanı ve ortaokul başarı puanı (OBP) hesaplamasında kullanılacak. İlkokul 1, 2 ve 3'üncü sınıflarda eğitim öğretim faaliyetlerinin yapıldığı dönemde başarı durumu değerlendirilen öğrenciler bir üst sınıfa geçmiş sayılacak. Ancak ilkokullarda velinin yazılı talebi doğrultusunda sınıf tekrarı yaptırılabilecek.

PUANI OLMAYAN DA BİR ÜST SINIFA GEÇEBİLECEK

Yazıda, yurtdışında bulunması, sağlık durumunun elvermemesi ya da tutuklu olması gibi sebeplerle okula devam edemeyen bu nedenle de birinci dönem puanı bulunmayan öğrencilerin, salgın nedeniyle ikinci dönem yüz yüze eğitim yapılamadığından ikinci dönem puanının da oluşmadığı ifade edildi. Belirtilen nedenlere bağlı olarak ikinci dönem puanı bulunmayan bu öğrencilerin sınıf geçmeleri ile ilgili kriterlerin oluşmadığı açıklandı. Bu kapsamda MEB'e bağlı resmi ve özel ilköğretim kurumlarında 2019-2020 eğitim ve öğretim yılıyla sınırlı olmak şartıyla birinci dönem puanı bulunmayan öğrenciler bir üst sınıfa geçirilecek. Ancak bu öğrencilere velisinin yazılı talebi doğrultusunda sınıf tekrarı yaptırılabilmesi de sağlanacak.