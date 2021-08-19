MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖNEğitim
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriMEB’den sağlık mazereti duyurusu
GeriEğitim MEB’den sağlık mazereti duyurusu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 19.08.2021 - 18:29 | Son Güncelleme:

MEB’den sağlık mazereti duyurusu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
MEB’den sağlık mazereti duyurusu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sözleşmeli öğretmenlerin sağlık mazeretine bağlı iller arası yer değişimine ilişkin şöyle duyuru yaptı:

"Bakanlığımıza bağlı resmi eğitim kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamda görev yapan sözleşmeli öğretmenlerin sağlık mazeretine bağlı iller arası yer değiştirme isteğine ilişkin başvuruları ve yer değiştirme işlemleri, Bakanlık Makamının 02/08/2018 tarihli ve 49969 sayılı onay çerçevesinde aşağıda yapılan açıklamalar doğrultusunda takvimde belirtilen süre içerisinde gerçekleştirilecek. Sözleşmeli Öğretmenlerin Sağlık Mazeretine Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Duyurusu başvuru ve onay işlemleri 23-27 Ağustos, ayrılma ve başlama 6 Eylül 2021 itibarıyla gerçekleştirilecek."

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi