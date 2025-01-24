MEB’den özel okul kıyafetleri kararı... ‘Velilere mali yük getirmeyecek’

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Resmî Gazete’de 6 Aralık 2024’te ve 3 Ocak’ta yayımlanan ilgili yönetmeliklerde, özel okullardaki öğrenci kıyafetlerine ilişkin yeni hükümler yer aldı. Bu kapsamda, marka lisans sözleşmesi yapan özel okullar da dâhil olmak üzere tüm özel okullarda okuyan öğrencilerin kıyafetlerinin temininde velilere mali yük getirmeyecek kriterler esas olacak.

BASKI, DESEN GİBİ KISITLAMALAR OLMAYACAK

Velilere öğrenci kıyafetlerini elektronik ticaret platformu üzerinden almaları için dayatmaya müsaade edilmeyecek. Veliler serbest piyasa koşullarında kıyafetleri istediği yerden alabilecek. Diğer yandan veliler özel gün, hafta ve kutlamalarda ders içi ve ders dışı faaliyetlerde kullanılmak üzere mali yük getirecek özel kıyafetler de almayacak. Okul kıyafeti belirlenirken devlet okullarında olduğu gibi okul-aile birliği yönetim kurulunun ve öğretmenler kurulunun görüşleri alınacak. Okul müdürlüğü tarafından belirlenecek kıyafette, özel işaret, baskı ve desen gibi kısıtlamalar yer almayacak. Bu şekilde bir kısıtlamanın konulması yönetmeliklerin ihlali anlamına gelecek.

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4 YIL DEĞİŞİKLİK YAPILAMAYACAK

Okul armaları, formaların üzerine işlenerek üretilemeyecek. Okul kıyafeti görseli, okulun internet sitesinde yayınlanacak ve kıyafet değişikliği 4 eğitim öğretim yılı boyunca yapılmayacak. Okul kıyafeti, Millî Eğitim Temel Kanunu’nda yer alan temel ilkeler doğrultusunda ekonomik, sade, kullanışlı, kolay temin edilebilir ve pedagojik esaslara uygun olacak.