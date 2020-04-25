MEB’den ‘özel çocuklar’a özel uygulama

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından özel eğitim ihtiyacı olan tüm çocuklara yönelik geliştirilen ‘Özelim Eğitimdeyim’ adlı bir mobil uygulamayı hazırladı. Uygulamayla, özel eğitim okullarına ve kaynaştırma eğitimine devam eden; işitme ve görme yetersizliği, hafif, orta veya ağır derecede zihinsel yetersizliği veya otizm spektrum bozukluğu ile öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve aileleri, geliştirilen tüm özel eğitim içerik ve uygulamalarından ücretsiz yararlanabilecek. Hizmete giren mobil uygulama bilişsel, okuma-yazma, matematik, hayat bilgisi, günlük yaşam, iletişim becerileri, sosyal beceriler gibi alanlara yönelik eğitim videoları, tüm özel eğitim ders ve yardımcı kaynak kitapları, etkinlik sayfaları ve takvimi, aile bilgilendirme videoları, bu alanlara yönelik interaktif uygulamaları içeriyor. Ayrıca özel yetenekli öğrenciler de akademik, sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyecek etkinlik örnekleri, eğitim videoları, ders kitapları, bilimsel yayınlar ve eğlenceli eğitsel oyunlar gibi birçok içeriğe ulaşabilecek. Öğrenci, veli ve öğretmenlerin ücretsiz olarak erişebilecekleri uygulamada; ‘Merhaba’, ‘Etkinlikler’, ‘Özel Eğitim’, ‘Özel Yetenek’, ‘Rehberlik’, ‘Okuma Vakti’, ‘Sizden Gelenler’, ‘İletişim’ ve ‘Ayarlar’ olmak üzere dokuz alt başlık bulunuyor.

‘HER BİR ÇOCUĞUMUZUN EĞİTİMİ ÖNEMLİ’

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uygulamayla ilgili şunları söyledi:

“Her bir çocuğumuzun eğitimi önemli bizim için. Özel çocuklarımızın farklı ihtiyaçları var. Onların ailelerine, öğretmenlere destek için ‘Özelim Eğitimdeyim’ mobil uygulamamızda çok çeşitli içerikler hazırladık. Vakit kaybetmeden iyi bir ekip ve dinamik bir yapı kurduk. Gün gün gelişecek, artacak bir içerikten söz ediyoruz. Uygulamanın çocuklarımız ve aileleriyle buluşuyor olmasından mutluluk duyuyorum.”

Selçuk, bu süreci koordine eden Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer’e, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Nezir Gül’e, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Özgür Türk’e ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etderek yeni dijital uygulama çalışmalarının da devam ettirildiğini söyledi.

Ücretsiz olarak sunulan ‘Özelim Eğitimdeyim’ mobil uygulamasına Android ve IOS işletim sistemli cihazların Google Play Store ve App Store uygulamalarından erişilebiliyor.

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