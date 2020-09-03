MEB’den 'özel çocuklar' için eğlenceli etkinlikler

Tüm öğrencilerle birlikte özel çocukların da evde aileleriyle birlikte uygulayabilecekleri eğlenceli ve öğretici etkinlikler takvimi kapsamında hazırlanan ‘Özel Çocuklarımızla Eğlenceli Etkinlikler’ serisinin 1’inci cildinden sonra şimdi de 2 ve 3’üncü ciltleri yayımlandı. Takvim, okulöncesi dönemden başlayarak üçüncü kademe düzeyindeki öğrenciler de dahil olmak üzere tüm yetersizlik gruplarına yönelik hazırlandı. ‘Yarışma, Bilmece, Sanat Etkinliği, Müzik Saati, Mutfak Etkinliği, Oyun, İletişim, Deney, Fiziksel Aktivite, Günlük Yaşam ve Günü Değerlendirme’ bölümlerinden oluşan takvimlerin her bir cildinde, öğrencilerin belirtilen alanlara yönelik yaparak yaşayacak, kalıcı ve kolay öğrenmelerini sağlayan, kazanım odaklı ve öğretici toplam 20 günlük etkinlik yer alıyor. Alanında ilk olan bu çalışmalardaki etkinliklerin, uzaktan eğitim sürecinin sona ermesinden sonra da okul ortamına da uyarlanarak bu kez okula uyum süreçlerine hızlı ve etkili bir şekilde destek sağlaması hedefleniyor.

'ÖZEL ÇOCUKLARIN EĞİTİME KATILIMLARINI ARTTIRMAYI HEDEFLİYORUZ'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye'nin dört bir yanındaki özel çocukların anne ve babalarıyla daha önce dijital toplantıda bir araya geldiklerini hatırlatarak şunları söyledi:

“Bu ailelerimizin isteklerini ve beklentilerini aldık. Ailelerin yaşantısını kolaylaştırabilmek, özel çocukların daha iyi eğitim hizmeti alabilmesini sağlamak için her çeşit gayreti gösteriyoruz. Bu kapsamda özel çocuklarımızla şimdiye kadar birçok yayın paylaştık. ‘Özel Çocuklarımızla Eğlenceli Etkinlikler’ takvimi de bu çalışmalardan biri. Daha önce 1’inci cildini paylaştığımız bu etkinlik takvimimizin şimdi de 2 ve 3’üncü cildini çocuklarımızla buluşturuyoruz. Özel çocuklara zengin öğrenme ve öğretme süreçleri oluşturarak eğitime katılımlarını arttırmayı hedefliyoruz. Yenilikçi, özgün ve işlevsel etkinliklerden oluşan bu kitaplar sayesinde öğrencilerimiz; yaparak, yaşayarak, daha kalıcı ve daha kolay öğrenebilecekler.”

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